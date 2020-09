Aventuras Maternas: Vitamina de criança feliz

Rio - Que praticar atividades ao ar livre é benéfico para a saúde, todo mundo já sabe. Que respeitar o meio ambiente é fundamental para a existência do ser humano, todos também deveriam saber. Mas que a falta de contato com a natureza pode causar estresse e uma série de problemas, especialmente nas crianças, talvez seja uma novidade para alguns. E nesse período de isolamento, essa necessidade ficou mais evidente. E é exatamente aí que entra a chamada vitamina N, conceito criado pelo jornalista e fundador do Movimento Criança e Natureza, Richard Louv, que fala sobre os benefícios do contato com a Natureza. Hayla Leite, mãe de Luiz Guilherme, de 7 anos, e João Miguel, de 1 ano e 10 meses, sempre incentivou nos filhos esse contato com o meio ambiente. Afinal, ela mesma, na infância, era do grupo que adorava colocar os pés na terra, pegar fruta no pé, cuidar de animais e fazer trilha. “Quando era pequena, frequentava o sítio da minha tia e ainda lembro da maravilhosa sensação de liberdade que aquele local me proporcionava. Por isso, sempre procurei dar essa mesma experiência para os meus filhos e fazê-los entender que devemos respeitar a natureza. Meu mais velho, inclusive, é o responsável pela rega das plantas em casa”, comenta. Morando atualmente na Serra, onde os meninos passaram a ter um contato ainda maior com esse universo, ela conta que, com o início da pandemia, os dois ficaram bastante tristes, mas que agora, com a flexibilização, está levando os dois na praça que há em frente à casa onde moram ou no condomínio de sua mãe, onde tem mais áreas verdes, cachoeira e animais.

O contato com a natureza também faz parte da família de Laís Ramos, mãe de Daniel, de 12 anos. Para ela, além do bem-estar que o contato com o verde possibilita, o ambiente ao ar livre é um espaço de aprendizagem. “Na própria natureza, a criança encontra todos os recursos para desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo”, diz. Mas, com a pandemia, muita coisa mudou. Verônica Arantes, mãe de Lucas, de 10 anos, e Vitória, de 5, que também sempre ensinou aos filhos sobre a importância do meio ambiente, explica que, com o isolamento e o distanciamento com o mundo externo, percebeu algumas mudanças no comportamento das crianças, como tristeza, irritabilidade e até preguiça.

Vitamina N na prática

Inúmeros estudos científicos comprovam os benefícios gerados pelo contato com a natureza, tanto para a saúde física, quanto psicológica. Celso Menezes, diretor nacional de métodos educativos no Escoteiros do Brasil lembra ainda que o simples fato de ter plantas em um quarto de hospital ajuda na melhora do paciente . "Quando este contato com a natureza está aliado à exposição ao sol, tudo fica ainda melhor. No caso específico das crianças, também há indícios de que viver próximo ao meio ambiente reduz o déficit de atenção. Sem contar o fato de que está proximidade do jovem com o meio ambiente colabora com a sensação de pertencimento e estimula ações sustentáveis, tão importantes para o nosso planeta”, comenta.



Para Caroline Almeida Souza, engenheira florestal e pesquisadora do Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT, a importância de incentivar, desde cedo, o contato das crianças com a natureza é enorme. “Nós fazemos parte da natureza e, portanto, precisamos das sensações que ela promove, como sentir o sol e o vento na pele, ouvir o som do mar e dos pássaros, sentir o cheiro de terra molhada pela chuva e pisar na areia da praia ou na grama. Todas essas sensações relaxam e trazem bem-estar para pessoas de todas as idades”, esclarece.



Outros benefícios para a saúde das crianças são o estímulo à prática de exercícios físicos, o equilíbrio corporal, o maior gasto de energia, a melhora da qualidade do sono (que é importante para o crescimento), a diminuição da ansiedade e da hiperatividade, e o aumento da concentração, do estímulo à imaginação e da sensação de liberdade. Viviane Cataldi, que dá aulas de yoga para crianças sempre criando um vínculo com o meio ambiente, acredita que as que têm a oportunidade de viver em contato com a natureza estão mais suscetíveis a achar sua calma interior, conseguem se expressar melhor e vivenciar o momento presente de maneira mais real.



É necessário enfatizar, ainda, que ensinar às crianças sobre meio ambiente é importante, também, para a sobrevivência do planeta. Rafael Greco, especialista em Educação Ambiental e fundador da Casológica, que realiza um trabalho voltado para a educação ambiental de crianças, acredita que outra lição a ser passada para os pequenos é que, infelizmente, não existe futuro se não existir a proteção ambiental. “É fundamental abordar esse assunto com a garotada, porque respeitar o meio ambiente não é essencial apenas para a saúde das pessoas, mas para existir vida no planeta. É preciso mostrar que a comida que se come vem de uma plantação, a roupa que se veste vem de alguma origem animal ou vegetal. Portanto, essa valorização da natureza é também um sinal de respeito ao mundo em que vivemos”.

E complementa: “atividades educacionais ao ar livre são extremamente importantes para o desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo. E não apenas para as crianças. Para os adultos, ela também colabora para uma melhor qualidade de vida, pode reduzir ansiedade, estimular criatividade, repor energias e abrir uma porta para a conexão com o mundo espiritual ou alguma crença/religião”.



E para os pais que preferem manter seus filhos ainda em isolamento ou mesmo propiciar esse contato com a natureza também dentro de casa? Juliana Cavazzana, fundadora da Ulla Blocos, acredita que uma boa forma de fazer essa conexão é por meio de brincadeiras com objetos feitos com fontes naturais, como os feitos de madeira, que naturalmente exigem a curiosidade da criança para saber como funcionam e como são feitos - os responsáveis podem falar sobre a origem da madeira, de como as árvores são importantes para a vida no planeta e assim ensinar sobre o respeito ao meio ambiente. Além disso, os pais também podem incentivar os filhos a cozinhar (com supervisão, é claro) e a tocar em alimentos frescos; a se exercitar em casa com liberdade, simulando como fariam ao ar livre; a colocar a mão na terra ainda que em vasos; a observar pela janela as plantas das ruas e as diferentes espécies de aves etc. “Eu e meu filho, por exemplo, plantamos uma jabuticabeira na nossa sacada e vemos os passarinhos que procuram as frutas. É pouco, mas no centro de uma megalópole, percebo que isso o encanta”, conta.



Abaixo, o diretor da Reserva Ecológica Serra do Tangará, Jovani Monteiro, dá cinco dicas para ajudar a engajar as crianças com a natureza.



1) Os pais podem realizar brincadeiras, jogos e desenhos que abordem a conservação da natureza, o que promove o aprendizado através da brincadeira;



2) Realizar atividades sustentáveis dentro das residências, como fazer a separação correta do lixo e promover a compostagem do lixo orgânico produzido pela família;



3) Levar as crianças a locais que desenvolvam atividades de ecovivência, que geram mudanças comportamentais na forma de agir e pensar dos pequenos, principalmente no diz respeito a conservação do meio ambiente;



4) Visitar áreas de conservação ambiental, como parques e reservas, pode ajudar a tornar a ideia de conservação da natureza mais concreta para as crianças. A Reserva Ecológica Serra do Tangará é um ótimo local para os pequenos terem mais contato com a natureza. Após a pandemia retomaremos a visitação;



5) Incentivar a observação de aves pelos pequenos. No site wikeaves é possível obter informações sobre as aves, além de mapas com a localização, imagens e sons das espécies brasileiras.