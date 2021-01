Pink Lemonade Divulgação

Por Priscila Correia

Publicado 17/01/2021 06:00

Rio - Durante o verão, é natural que as famílias se alimentem com comidinhas mais leves e refrescantes. Mariana Amaro Castro Maciel Arjona, nutricionista da Healtchtech Dr. Consulta, explica que, no verão, “precisamos de circulação sanguínea mais próxima da pele, com vasodilatação para aumentar a troca de calor interno com o ambiente.

Ao mesmo tempo, quando consumimos alimentos que demandam mais do processo digestivo, exigimos mais sangue no trato digestório. Nesse sentido, alimentos de digestão mais fácil e refeições menos volumosas podem ajudar”. Além disso, em decorrência do calor, existe o risco maior das comidas estragarem com maior facilidade, o que certamente faz mal para qualquer pessoa. “A temperatura pode favorecer o crescimento de microrganismos que contaminam os alimentos, por isso é muito importante cuidar para o armazenamento e higiene adequados”, diz.



A também nutricionista Isabel Siciliano, sócia da Repense o Almoço, explica que comidas pesadas dão mais trabalho pro corpo digerir, e por isso a sensação de cansaço. E isso, no verão, tende a causar um desconforto ainda maior.

“Outra situação muito comum nessa época é acharmos que estamos sem apetite. Na maioria das vezes, isso não é falta de fome, mas a rejeição a certos alimentos que fazem parte da nossa rotina, mas que nos dão sensação de calor (como sopas) ou de alimentos de difícil digestão (como uma massa aos 4 queijos ou uma feijoada). Outro desconforto muito observado são as diarréias, que podem ser ocasionadas pela comida que sofre a ação do calor, acelerando a multiplicação bacteriana e estragando o alimento mais rapidamente. E como nem sempre o cheiro e o sabor mudam a ponto de sentirmos diferença, acabamos ingerindo algo que fará mal”, pontua.



Alexandra Marinho, que é nutricionista da Creche Help Mãe, lembra que uma alimentação mais leve (e talvez por isso, muitas vezes, menos calórica) não atrapalha no desenvolvimento da criança se for acompanhada por um profissional especializado.

“É preciso pensar mais em nutrientes do que em calorias. Além disso, exatamente por ser uma estação que 'pede' comidas mais leves, é uma boa oportunidade para apresentar e criar novos habitos para os pequenos em relacao a alimentacao, com a ingestão de mais saladas, sucos, frutas em geral etc. O verão pede saladas e sucos. Desta forma, podemos brincar de experimentar sabores. Tenho esse projeto estabelecido com as minhas crianças na creche onde trabalho e funciona muito bem. Oficina de sucos é uma grande pedida para se fazer em família, especialmente nessa vida corrida que levamos. Levar a todos para a cozinha, que é o coração da casa, pode ser uma experiência muito interessante, enriquecedora e educativa para as crianças”, comenta.



E quais os alimentos mais indicados para este período? Para Valéria Christina Menezes de Oliveira, nutricionista especialista em alimentação infantil, os principais alimentos que devem ser incluídos na rotina das crianças são as frutas, legumes e folhosos. Carboidratos, como o arroz e o feijão, são proteínas que se completam e que precisam estar na rotina infantil junto com uma proteínas de preferencia carne branca. Nos lanches, não esquecer quanto a iogurtes naturais que podem ser batidos com frutas.

“Pratique e faça a diferença para uma criança, intermediando experiências saudáveis e, entre elas, a formação de hábito alimentar saudável. Para isso, não se preocupe em ser exemplo de aceitação, mas, sim, de parceria ao descobrir com ela novas cores, sabores e texturas. Cabe ao adulto auxiliar a criança na busca da autonomia e quanto a alimentação na formação de hábitos mais saudáveis”, conclui.



A seguir, algumas receitas para ajudar pais e responsáveis a elaborarem um cardápio saudável e a cara do verão:



Cachorro quente de carne moída, por Isabel Siciliano, nutricionista da Repense o Almoço:



Ingredientes:



1kg de carne moída crua

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de alho amassado

1 cebola pequena picada

1 berinjela média picada

Sal à gosto

Pão francês



Modo de preparo:



Refogue a cebola no azeite até ficar transparente. Inclua o alho amassado e refogue até dourar. Acrescente a carne moída, a berinjela e o sal, e mexa de vez em quando, para desfazer os grumos de carne. Quando todo o líquido que os alimentos soltarem, secar, mexa por mais 2 minutos, para fazer aquele fundinho de panela, dourado. Prove a carne, ajuste o sal, se necessário, e acrescente 100ml de água. A água irá dissolver o “fundinho de panela”, e ficará um caldo cheio de sabor. A quantidade de água é apenas para tornar a carne mais úmida, e não para ser um molho.

Para servir, abra um pão francês, regue com azeite de oliva e recheie com carne. Bom apetite!



Picolé de Iogurte com Pêssegos, por Matheus Motta, nutricionista do Vigilantes do Peso



Ingredientes:



4 pêssegos grandes



1 banana madura



2 potes de iogurte grego natural zero gordura



½ xícara de suco de laranja



2 morangos bem picados



1 colher de sopa de suco de limão-siciliano



Modo de preparo:



Em um liquidificador, bata os pêssegos até ficar em consistência de purê, parando uma ou duas vezes para raspar as laterais do copo. Transfira o purê para uma tigela média, passando por um coador fino, pressionando-o contra a malha. Descarte os sólidos. No liquidificador, junte o purê de pêssego, a banana, o iogurte, o suco de laranja e o suco de limão. Bata até ficar homogêneo, parando uma ou duas vezes para raspar as laterais do copo. Adicione o morango em pedaços pequenos e misture (sem ligar o liquidificador). Divida a mistura de pêssego igualmente em oito formas de picolé. Cubra e leve ao freezer até que estejam firmes, por pelo menos quatro horas ou por um dia. Para servir, mergulhe o fundo de cada forma em água quente, por cerca de 10 segundos. Retire os picolés das formas e sirva.



Smoothie de açaí com frutas vermelhas, por Matheus Motta, nutricionista do Vigilantes do Peso



Ingredientes:



1 colher de sopa de flocos de aveia



½ xícara de leite desnatado



1 colher de chá de chia



¼ de xícara de polpa de açaí congelada



½ xícara de mix de frutas vermelhas congeladas (podem ser apenas morangos congelados)



Modo de preparo:



Em um liquidificador, bata a aveia com o leite, as sementes de chia, o açaí, a banana e as frutas vermelhas até ficar homogêneo.



Salada Macarrão Caprese, por Luciano Aquino, diretor de gastronomia do Divino Fogão



Ingredientes:



½ pacote macarrão farfale (gravata)



10 unidades de tomate cereja



8 unidades de mussarela de búfala



Sal a gosto



Manjericão a gosto



3 colheres de sopa de azeite



Modo de preparo:



Cozinhar o macarrão conforme indicado embalagem e reservar. Lavar e secar os tomates cerejas e as folhas de manjericão. Cortar os tomates e a mussarelade búfala ao meio. Misturar em um bowl os tomates, mussarela, azeite, manjericão e o sal. Juntar o macarrão com todos os ingredientes e finalizar com um fio de azeite.



Frozen de abacaxi com hortelã, por Jaqueline Lopes, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil



Ingredientes:



2 fatias de abacaxi cortadas em cubos



2 ramos de hortelã



5 gotas de limão



50ml de água de coco



2 colheres de sopa de açúcar



Gelo à vontade até ficar no ponto de raspadinha



Modo de preparo:



Bata tudo no liquidificador até dar o ponto de sorvete, como se fosse raspadinha. Decore com hortelã.



Pink Lemonade, por Jaqueline Lopes, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil



Ingredientes:



3 colheres de sopa de xarope de groselha



2 xícaras de chá de água



1 xícara de chá de suco de limão siciliano



Açúcar a gosto



Gelo



Modo de preparo:



Junte todos os ingredientes e misture bem. Sirva com gelo.



Sorbet de frutas, por Dani Faria Lima, healthy chef



Ingredientes:



½ xícara de chá de castanhas de caju deixadas de molho por 12 horas



¼ de abacate ou ½ avocado



1 manga palmer



1 maracujá ou ½ xícara de chá de qualquer polpa de fruta de sua preferência



¼ de xícara de chá de óleo de coco



½ xícara de chá de leite de coco



4 colheres de sopa de açúcar ou um adoçante da sua preferência (calda de tâmaras, néctar de coco, açúcar de coco, mel etc)



½ xícara de chá de água ltrada



Modo de preparo:



Bata no liquidificador o maracujá com a água e coe para retirar o máximo das sementinhas. Enxague o liquidificador e bata as castanhas de caju com o leite de coco até car um creme bem liso. Depois, devolva o suco concentrado de maracujá no liquidificador com os demais ingredientes e bata até ficar um creme bem lindo. Coloque em um pote, de preferência mais largo do que alto para congelar por igual. Isso vai evitar que demore a congelar no centro. Deixe no congelador por no mínimo 4 horas antes de servir. Inclusive, quando for servir, retire do congelador uns 10 minutos antes para que consiga fazer as bolas de sorvete. Esse creme fica simplesmente divino em formato de mousse e ao invés de congelar basta colocar em tacinhas na geladeira. Sobremesa deliciosa!