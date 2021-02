Participantes do BBB 21 apostam em lenços para compor o visual reprodução da TV Globo

Por Isabelle Rosa

Publicado 21/02/2021 05:00

Rio - Além de gerar entretenimento, o 'Big Brother Brasil' também dita moda. Os lenços são os grandes destaques desta edição. Usados por algumas participantes como Sarah Andrade, Carla Diaz, Lumena, Viih Tube, Pocah e até mesmo Fiuk, eles podem ser vistos em vários tipos de amarrações, tecidos e até estampas dentro do reality.

"Os lenços estão super em alta. Dá para usar de lencinho, amarrado na bolsa, no lugar do cinto, na cabeça de faixinha- aquele modelo de arquinho-, de headband e de touquinha, como elas estão usando no reality. Essa moda começou com a Bianca Andrade, a Boca Rosa, no ano passado. Mas esse ano parece que a tendência caiu no gosto da mulherada e pegou de vez", comenta a consultora de estilo Laís Mazutti.

O acessório ganhou destaque nos anos 70. Nos anos 2000, ele voltou com tudo. Agora, o lenço faz sucesso, mas com uma 'nova leitura'. "Ele veio em novos tecidos, novas amarrações. Está até rolando memes relacionando os lenços a bandana que Bell Marques, que era do Chiclete com Banana, usava. Mas se pararmos para analisar, desta vez, ele vem com uns tecidos mais chiques, acetinados, com estampas mais coloridas. Além, claro, de usar de diferentes maneiras, como canga, blusa, top", avalia a profissional.

Outra vantagem de adotar o lenço no visual é: espantar o 'bad hair day'. "É ótimo, porque você pode esconder parte do cabelo ou até mesmo ele todo", conta Laís. A hairstylist Tatiana Araujo, do Tatiana Araujo Hair Concept, reforça: "É fácil, moderno, simples e ajuda na proteção contra os raios solares. Além disso, é excelente para os dias de bad hair day já que disfarça o frizz”, explica.

E não tem restrição para usar o acessório. "Não tem. A versatilidade dele é a grande vantagem. Pode ser usado por homens, o Fiuk, por exemplo, tem usado sempre, mulheres...", destaca Laís Mazutti.

A influencer Talita Bazilio já adotou a tendência. "Meu cabelo muitas vezes fica completamente impraticável com todas as funções do dia a dia. Lenços já me salvaram inúmeras vezes em reuniões e sessões de fotos. Já no estilo cropped, foi o meu melhor amigo no carnaval. O lenço é aquele amigo para todas as horas. Dá pra usar de vários jeitos e ainda deixa a gente estilosa", brinca ela.