15- A make está pronta! Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 20:52

Rio - Mesmo em meio à pandemia, a mulherada tem acompanhado as novidades. Uma delas é o uso de sombras fluorescentes na maquiagem. Essa é uma das tendências deste ano, segundo a maquiadora Cinthia Silva, queridinha de celebridades como Gracyanne Barbosa. “É uma tendência para o ano todo. É uma make colorida mas moderna. Para mulheres de atitude, não importa a idade”, explica a profissional.

Esse pode ser um toque diferenciado no visual, já que o olhar fica mais destacado com o uso das máscaras. “Vamos utilizar muitas cores vibrantes como azul, rosa, roxo, amarelo, laranja. O delineador também é nosso aliado na construção desta make. As maquiagens mais audaciosas além da vibração das cores fluorescentes conta com a ajuda de um delineador com cortes geométricos”, comenta a profissional.

No entanto, Cinthia alerta para os exageros. Para não ficar 'over', a pele deve ter um efeito leve e iluminado: “Sabe aquela coisa acordei assim?? Naturalidade e leveza na cobertura da pele é mais um segredo dessa tendência".



Quer aprender o passo a passo dessa maquiagem? A profissional ensina! Confira abaixo:

1. Com a pele limpa, tonificada e hidratada, use um prime para tirar aparência de poros dilatados e ajudar na fixação da maquiagem.

2- A tendência dos últimos anos é a pele quanto mais aparentar natural melhor! Por isso, usamos o lip tint como como blush e neutralizante de manchas. Aplicar logo após o prime.

3- Onde aplicar: usar nas olheiras em caso de manchas escuras ou roxas.

4. Com o iluminador em bastão, aplique do meio a ponta do nariz, entre as sobrancelhas, alto das bochechas, têmporas, arco do cupido e queixo. Esfume. Pode ser com os dedos.

5 -Efeito pré-base: Se tiver uma pele uniforme, usar apenas uma fina camada de corretivo nas olheiras.

6 - Caso sua pele necessite de alta cobertura, essa quantidade e consistência garante o efeito desejado. Caso não precise, use uma base mais fluida.

7- Use a esponjinha dando batidinhas para aplicação da base até ficar uniforme e conseguir captar a iluminação e o blush ao fundo.

8- Usando um corretivo com 3 tons mais claros, ilumine a parte central do rosto: nariz, olheiras, centro da testa, entre sobrancelhas e queixo. Com um corretivo escuro, faça linhas dando profundidade aos pontos necessários, alto da testa (não faça em testas pequenas), laterais do nariz e pontinha, bochechas, em volta da boca e abaixo do queixo (caso tenha papada).

9 - Esfume tudo com a esponjinha. Sempre com batidinhas e inicie pela parte escura. Selar tudo com o pó, igualando ao máximo ao colo.

10- Use sombra ultra-pigmentada em toda pálpebra móvel puxando um pouco no canto externo do olho. Caso não tenha uma sombra bem pigmentada, use um fixador antes de aplicar ou molhe o pincel.

11 - Esfume bem com um pincel fofinho. Com um pincel achatado macio, aplique uma sombra ultra pigmentada amarela no canto interno (superior e inferior ) dos olhos.

12 - Aplique máscara de cílios para alongar e volume.

13 - Na boca use um gloss ou verniz rosado, efeito boca de boneca.

14- Pronto, a make está pronta!

