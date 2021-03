Dra. Fernanda Crouzeilles Divulgação

Rio - Rejuvenescimento facial, queixo duplo, melhora no contorno da face e definição da mandíbula são alguns dos motivos para fazer uma lipoaspiração de papada. Trata-se de um procedimento simples, seguro e indolor, que consiste na aspiração da gordura sob o queixo e a mandíbula. A Dra Fernanda Crouzeilles, especialista em Harmonização Orofacial, explica as vantagens do método.

Indicado para pacientes que apresentam excesso de gordura na região do queixo, o procedimento dura cerca de 40 minutos a uma hora e é realizado com anestesia local. Após a cirurgia, é necessário fazer uso da faixa elástica e após 72 horas é recomendável iniciar as sessões de drenagem, que são necessárias para uma boa cicatrização e controle de inchaço, que é bem comum no pós operatório. É possível notar a diferença logo que o procedimento termina, mas o resultado final aparece em um ano.

Segundo a dentista Fernanda Crouzeilles, é fundamental procurar um bom profissional. "Muitos pacientes se sentem incomodados com a papada, é muito importante uma avaliação prévia para identificar se é ou não indicado fazer a lipoaspiração cirúrgica. Se for um caso de flacidez, por exemplo, não adianta a lipoaspiração. Tem que tratar com Bioestimuladores, fios ou dependendo, pode ser um caso cirúrgico de Lift de pescoço", esclarece Fernanda.