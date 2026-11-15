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Publicado 15/11/2026 05:00

Depois de 27 anos de carreira, Roberta Rodrigues vive um momento que considera transformador. Em "Verônika com K", série já disponível no Globoplay , a atriz interpreta uma advogada negra, bem-sucedida e ambiciosa, que precisa transitar entre o sistema de Justiça e o mundo do crime. A personagem vê o passado voltar à tona quando aceita defender um homem sem saber, inicialmente, que ele é Rod, o chefe do tráfico da comunidade onde cresceu.

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Para Roberta, a importância da história está em mostrar mulheres negras para além dos estereótipos que historicamente limitaram suas representações na televisão. Verônika tem profissão, família, relações amorosas, ambições, acertos e erros. É justamente essa complexidade que a atriz destaca como uma conquista em sua trajetória.



“Eu trabalho há 27 anos e como é que pode, depois de 27 anos eu estar agora fazendo uma personagem com tanta relevância e dizer para vocês que é a primeira vez que eu tenho uma mãe, que eu tenho uma filha, que eu tenho uma história, que eu tenho um amor, que eu tenho um amante, tudo num lugar só”, afirma.



A experiência também a faz refletir sobre a liberdade de artistas negros para contar histórias inteiras. “É sobre humanidade, é sobre contar a história do início ao fim, é sobre falar sobre dores, amores, sobre acertos e erros”, diz. Para Roberta, ainda causa estranhamento ver personagens negros retratados com a mesma diversidade de experiências e contradições que qualquer outra pessoa.



A atriz considera especialmente significativo que a série apresente uma mulher negra em uma posição de poder sem transformá-la em uma figura idealizada. Ao aceitar o caso que movimenta a trama, Verônika toma uma decisão motivada pela necessidade de preservar o bem-estar da mãe e da filha. Ela estabelece suas próprias condições, mas a situação muda quando descobre a identidade do cliente.



“Eu acho que tem momentos da vida que a gente precisa decidir coisas e às vezes a gente está num lugar tão contra a parede que você decide por impulso… ou você decide naquele lugar do desespero”, analisa. No caso da personagem, a família está acima de tudo, mas suas escolhas acabam colocando em conflito diferentes partes de sua vida.





Três gerações, diferentes formas de enfrentar o mundo



A história também acompanha Glória, mãe de Verônika, interpretada por Maria Ceiça, e Kenya, filha da protagonista, vivida por Emmy Neves. As três mulheres carregam experiências e visões de mundo distintas, e os conflitos entre elas ajudam a conduzir a narrativa.

Para Maria Ceiça, Glória é uma mulher que precisa encontrar forças para seguir em frente depois de uma tragédia familiar e reconstruir a vida longe da comunidade de origem. A personagem encontra na responsabilidade de cuidar da outra filha uma razão para continuar.



“Eu construí a Glória com base na esperança e na responsabilidade que ela tinha de cuidar da outra filha. Na força que nós, mulheres, temos de seguir em frente, mesmo sangrando por dentro”, conta a atriz.



A trajetória da personagem também dialoga com a experiência pessoal de Maria Ceiça, que se separou e criou os filhos enquanto trabalhava como atriz. Ela afirma que recorreu à própria história e à observação de mulheres que precisaram se reinventar para garantir a sobrevivência da família.



Aos olhos de Glória, proteger os filhos significa, em alguns momentos, decidir quando eles estão preparados para conhecer verdades dolorosas. A atriz, porém, ressalta que esse cuidado não pode se transformar em esconderijo permanente. A dificuldade aumenta quando os filhos crescem e passam a tomar decisões próprias.



“Essa é a parte mais difícil. Experimentar a impotência diante das decisões de filhos crescidos”, afirma. Para ela, lidar com essas situações exige resiliência e a capacidade de superar crises sem perder o amor.



Maria Ceiça também destaca a importância de interpretar uma mulher madura que não existe apenas em função da família. Para a atriz, Glória tem desejos, sensualidade, conflitos e uma história própria, algo que considera fundamental em um cenário audiovisual que ainda precisa avançar na representação de mulheres mais velhas.



“Nós, mulheres maduras, estamos lutando contra o etarismo em todas as áreas e o audiovisual não pode ficar de fora de mais esse avanço”, diz.





A busca de Kenya pela própria história





Se Glória representa uma geração marcada pela luta e Verônika ocupa um lugar de poder conquistado em meio a obstáculos, Kenya pertence a uma geração que cresceu com outras possibilidades. Estudante de Desenho Industrial, a jovem começa a questionar a história familiar quando percebe que a mãe e a avó esconderam informações sobre o passado.

Emmy Neves explica que a busca da personagem não nasce apenas da curiosidade, mas também da quebra de confiança com as duas mulheres que sempre foram seu porto seguro. Para Kenya, descobrir que não conhece toda a própria história significa precisar rever a relação com a família e entender o próprio lugar no mundo. “A busca da Kenya é pela verdade”, resume a atriz.



A personagem enfrenta a mãe porque quer ter o direito de conhecer as próprias origens. Emmy conta que precisou encontrar o lado doloroso desse conflito para não reduzir Kenya a uma jovem rebelde ou mimada. Embora Verônika acredite que o silêncio protege a filha, Kenya interpreta a omissão como uma falta de respeito à sua maturidade.



“Ela não bate de frente com a mãe por pirraça ou rebeldia, ela só quer ter o direito de saber a verdade sobre a própria vida”, afirma Emmy.



A atriz também identifica diferenças entre a geração de Kenya e a das personagens de Roberta Rodrigues e Maria Ceiça. Enquanto Glória e Verônika cresceram em um contexto em que a sobrevivência e a proteção da família eram prioridades, Kenya não aceita simplesmente reproduzir os silêncios do passado.



“Às vezes, mães e filhas chocam porque a filha aprendeu a ter voz justamente por causa das batalhas que a mãe e a avó enfrentaram antes dela”, reflete.



A convivência entre as três atrizes também contribuiu para a construção dos vínculos familiares em cena. Emmy conta que a aproximação aconteceu rapidamente e ultrapassou o ambiente de gravação. Até hoje, brinca chamando Roberta de mãe e Maria Ceiça de avó.



Para a jovem atriz, participar da série também representa um marco profissional. Verônika foi seu primeiro grande trabalho no audiovisual, experiência que lhe permitiu aprender com duas atrizes de trajetórias consolidadas.



“Ver mulheres negras ocupando esses papéis de destaque e riqueza é algo que a gente quer que vire o normal, o comum”, afirma Emmy. “É colocar na cabeça de todo mundo que a gente pode e vai continuar ocupando esses espaços.”