'Vem comigo comer meu skincare', diz Yasmin em vídeo que acumula mais de três milhões de visualizações - fotos de Reprodução de vídeo / Instagram

'Vem comigo comer meu skincare', diz Yasmin em vídeo que acumula mais de três milhões de visualizaçõesfotos de Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 08/11/2026 05:00

Yasmin Brunet viralizou nas redes sociais ao mostrar um de seus segredinhos de beleza: uma sobremesa fitness que mistura gelatina incolor, frutas e sementes. Prática e barata, a receita, que aliada a outros elementos pode trazer benefícios para a pele e os cabelos, rapidamente chamou a atenção da mulherada.

"Vem comigo comer meu skincare", diz Yasmin no vídeo publicado no Instagram e que acumula mais de três milhões de visualizações. Na postagem, ela mostra o "doce" com chia e leite de coco e outras opções com manga e matchá. "Muito bom", opina.







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A nutricionista Renata Branco comenta que o segredo dos benefícios da delícia não está na gelatina em si, mas sim nas combinações com outros ingredientes. "A gelatina fornece aminoácidos que fazem parte do colágeno, uma proteína importante para a estrutura da pele. Mas precisamos esclarecer uma coisa: comê-la não significa que ela será direcionada automaticamente para o rosto ou para o cabelo", explica a especialista.

De acordo com a profissional, durante a digestão, as proteínas são quebradas em peptídeos e aminoácidos, e o organismo decide onde vai utilizá-los conforme as necessidades do corpo. "Além disso, não temos evidências clínicas robustas de que consumir gelatina comum, de forma isolada, melhore a firmeza da pele, reduza rugas ou fortaleça os fios. Para cuidar de verdade da beleza, é preciso focar em uma ingestão adequada de proteínas, vitamina C, ferro e zinco, além de manter uma boa hidratação e usar protetor solar", detalha.

Renata, então, aconselha o enriquecimento da gelatina com outros ingredientes naturais, incluindo frutas e sementes, por exemplo, como mostrado por Yasmin. "Gelatina com chia e frutas vermelhas: oferece fibras, compostos antioxidantes e polifenóis; Gelatina com iogurte natural e morango: acrescenta proteínas, cálcio e vitamina C; Gelatina com kiwi: fornece vitamina C, importante para a síntese natural de colágeno pelo organismo; Gelatina com ameixa e chia: uma combinação interessante para quem deseja aumentar o consumo de fibras e favorecer o funcionamento intestinal", lista.

O "docinho" pode ser uma boa opção para quem está no processo de perda de peso, pois ajuda na sensação de saciedade. "A gelatina não queima gordura e não acelera o metabolismo. Entretanto, uma preparação com gelatina sem sabor, frutas e iogurte pode ser uma sobremesa interessante dentro de uma alimentação equilibrada, especialmente quando substitui opções mais calóricas e ajuda na saciedade. O emagrecimento depende do conjunto da alimentação e dos hábitos de vida, não de um alimento isolado", explica.

Em relação à quantidade da gelatina, Renata esclarece: "Uma porção de sobremesa, de aproximadamente 100 a 150 gramas da preparação pronta, pode fazer parte da rotina alimentar, dependendo dos ingredientes utilizados e das necessidades individuais".

Ela, inclusive, alerta que o doce não faz "milagre" sozinho: "É importante lembrar que a gelatina não é uma proteína completa e jamais deve substituir alimentos essenciais como ovos, carnes, peixes, leite e leguminosas. Também precisamos ficar de olho no rótulo das versões industrializadas, observando a quantidade de açúcar e adoçantes".

Por fim, a Renata reforça que, além de cuidar da alimentação, é importante ter uma rotina saudável "Precisamos de uma alimentação variada, com proteínas suficientes, frutas, verduras, legumes, fibras e gorduras de boa qualidade. A prática regular de exercícios físicos também é fundamental, especialmente a musculação, que ajuda a preservar a massa muscular e a saúde metabólica. O sono adequado participa dos processos de recuperação e regulação do organismo. A hidratação é importante para o funcionamento corporal, e a proteção solar é indispensável para prevenir o envelhecimento precoce da pele. Não adianta procurar um alimento milagroso se estamos deixando de fazer o básico bem feito. O segredo está em nutrir o organismo de maneira adequada e manter hábitos saudáveis com consistência", pontua.

Confira abaixo receitas

Gelatina cremosa de morango com chia



Ingredientes:

- 1 pote de iogurte natural (170 g)

- 1 xícara de morangos picados

- 1 colher de sopa de chia

- 1 envelope de gelatina incolor e sem sabor (12 g)

- 5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina

- Adoçante culinário, se necessário



Modo de preparo: Hidrate e dissolva a gelatina conforme as instruções da embalagem. Bata o iogurte com os morangos e misture a gelatina dissolvida. Acrescente a chia, distribua em potinhos e leve à geladeira até firmar. Essa receita combina proteínas, fibras e compostos antioxidantes.



Gelatina de ameixa com iogurte e chia



Ingredientes:

- 200 g de iogurte natural

- 200 ml de leite de coco

- 8 ameixas secas sem caroço

- 2 colheres de sopa de chia

- 1 envelope de gelatina incolor e sem sabor (12 g)

- 5 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina



Modo de preparo: Hidrate e dissolva a gelatina conforme as instruções da embalagem. Bata o iogurte, o leite de coco e as ameixas até obter uma mistura homogênea. Acrescente a gelatina dissolvida e a chia. Distribua em potinhos e leve à geladeira até adquirir consistência. Essa preparação é uma opção interessante para aumentar o consumo de fibras, especialmente para quem apresenta dificuldade no funcionamento intestinal. A ingestão adequada de água também é importante.

