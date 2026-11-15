Liah Soares fala sobre gravação do projeto ’Brega Pop’ - Divulgação/Arnaldo Dantas

Liah Soares fala sobre gravação do projeto ’Brega Pop’Divulgação/Arnaldo Dantas

Publicado 15/11/2026 05:00

Liah Soares se prepara para a gravação de "Brega Pop", audiovisual que resgata inspirações musicais e celebra a força de gêneros como brega, arrocha e o pop. Com participações de Manu Bahtidão, Priscila Senna, Paula Mattos e Wanderley Andrade, o projeto tem como ponto de partida as lembranças da infância da cantora, especialmente as serestas que ouvia ao lado do pai.

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"Esse projeto nasceu de um lugar muito afetivo. Na minha infância, eu tinha contato com as serestas, com aquelas músicas românticas que meu pai ouvia e que foram construindo minha relação com a música. Eram canções que falavam de amor, de dor, de encontros e desencontros, sempre com muita intensidade e verdade. Cresci ouvindo artistas que talvez não tivessem o reconhecimento da crítica mais tradicional, mas que tinham uma conexão extraordinária com o público", diz.

O brega sempre esteve presente na trajetória da artista, tanto em shows quanto na produção autoral. Entre suas composições estão "Teu Amor Meu" e "Beijo de Hortelã", que ganhou regravações de Ivete Sangalo e Silvanno Salles. Agora, a paraense dedica um audiovisual inteiro ao gênero.

"Chegou o momento de olhar para essa história com a dimensão que ela merece. O brega nunca foi um elemento periférico na minha trajetória. Ele está na minha formação, na maneira de interpretar, de compor e de entender a música popular. [...] Dedicar um audiovisual inteiro ao gênero é também uma afirmação artística. É dizer que a nossa música tem história, tem sofisticação, tem identidade e merece ocupar todos os espaços".

Liah explica que a intenção do projeto é preservar as características do gênero, ao mesmo tempo em que experimenta novas possibilidades. "O arrocha traz essa força emocional e a estética romântica que têm uma conexão muito forte com o público brasileiro. O pop entra com elementos de produção, arranjos e linguagem contemporânea. E o brega é a essência, é o DNA desse trabalho.

Os convidados especiais também reforçam a diversidade de referências do projeto. "Esses encontros foram pensados a partir de afinidades musicais, afetivas e, principalmente, da importância que cada artista tem para a construção dessa identidade. São vozes e trajetórias que representam diferentes momentos e expressões da música romântica popular brasileira. São encontros de histórias, gerações e sotaques musicais. Acho bonito quando a música cria pontes entre artistas e territórios", declara.

Reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará, o brega representa, para a cantora, muito mais do que um estilo musical: envolve comportamento, dança, moda e formas de expressão que integram a memória coletiva da população paraense.

"O Pará tem uma contribuição muito rica para essa história, com suas guitarradas, teclados, batidas, melodias românticas e toda a criatividade que caracteriza a nossa produção. Valorizar esse patrimônio é reconhecer o talento de artistas, compositores, músicos, produtores e de toda uma cadeia cultural que construiu esse movimento. Eu tenho muito orgulho de ser paraense e de poder levar essa sonoridade para outros lugares do Brasil", afirma.

Competição musical

Em 2012, Liah Soares fez parte da temporada de estreia do "The Voice Brasil", da TV Globo, e chegou até a final da competição, vencida por Ellen Oléria. Desde então, a cantora relata ter amadurecido artisticamente e desenvolvido uma relação mais consciente com a própria identidade e referências culturais.

"Hoje, me reconheço como uma artista mais madura, mais consciente da minha identidade e das histórias que quero contar através da música. [...] Se naquela época eu estava muito concentrada em mostrar minha voz, hoje quero mostrar também minha autoria e o universo cultural de onde venho. Continuo tendo a mesma paixão por cantar, mas agora tenho uma compreensão muito maior do meu papel como artista e da responsabilidade de representar uma cultura tão rica como nossa", avalia.

A possibilidade de retornar ao "The Voice Brasil" surgiu com a nova fase da atração, agora exibida pelo SBT em parceria com o Disney+. A artista foi sondada para a dinâmica Diamantes, que traz de volta ex-participantes, mas não conseguiu conciliar os compromissos profissionais. "Seria muito bonito revisitar aquele palco com outro olhar, compartilhando um pouco mais da minha trajetória, das minhas raízes amazônicas e, quem sabe, podendo também contribuir com a caminhada de novos talentos", considera.