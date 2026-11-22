Rotina de skincare sul-coreana virou sucesso no universo da beleza - Reprodução/ Pixabay

Rotina de skincare sul-coreana virou sucesso no universo da belezaReprodução/ Pixabay

Publicado 22/11/2026 05:00

Inspirada nos cuidados com a pele popularizados na Coreia do Sul, a tendência "glass skin" ganhou espaço nas redes sociais ao valorizar um rosto hidratado, iluminado e uniforme. A proposta envolve uma rotina com diferentes etapas e cosméticos para alcançar o chamado "efeito de vidro". Embora destaque práticas importantes para a pele, a busca por esse resultado também exige atenção devido possíveis exageros que podem causar efeitos indesejáveis.

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Entre os aspectos positivos está a valorização de cuidados fundamentais para a saúde. A hidratação adequada ajuda a preservar a barreira de proteção da pele, enquanto a aplicação diária de protetor solar é fundamental para prevenir os danos causados pela exposição à radiação ultravioleta, como envelhecimento precoce e até câncer de pele. Essas medidas, inclusive, são importantes independentemente de tendências ou padrões estéticos.



Por outro lado, rotinas extensas e a combinação descontrolada de cosméticos podem trazer efeitos indesejados. O uso exagerado de fórmulas ou a associação de ativos incompatíveis com as características individuais pode favorecer a obstrução dos poros, o surgimento de acne e irritações, além de comprometer a barreira cutânea. A aplicação de diferentes substâncias sem orientação profissional também pode aumentar a sensibilidade e desencadear reações adversas.



A dermatologista Ana Carolina Sumam explica que a quantidade de cosméticos não determina a qualidade de uma rotina de cuidados. "A pele não precisa de uma rotina extensa para estar saudável. Quando há excesso de produtos ou combinações inadequadas de ativos, o paciente pode acabar provocando irritações e comprometendo a barreira cutânea. O mais importante é entender as necessidades da própria pele e escolher os produtos de acordo com essas características", afirma a médica.



Outro ponto de atenção é a expectativa criada pelas imagens compartilhadas nas redes. A aparência extremamente uniforme e luminosa associada à "glass skin" nem sempre corresponde à textura natural da pele, que apresenta poros, linhas de expressão e outras características individuais. A tentativa de reproduzir resultados vistos na internet pode levar à escolha de cosméticos inadequados e à adoção de práticas sem orientação profissional.



A especialista ressalta que conquistar uma pele saudável e luminosa não significa reproduzir todas as etapas de uma tendência. A recomendação é priorizar uma rotina individualizada, com produtos adequados às necessidades de cada pessoa e acompanhamento dermatológico.

Foi o que a jornalista Giovanna Campos adotou para o dia a dia. Ela diminuiu a quantidade de produtos e priorizou passos fundamentais. "Hoje minha rotina é bem mais simples. Passei a prestar mais atenção no que a minha pele realmente precisa e priorizo limpeza, hidratação e protetor solar. Também parei um pouco com essa necessidade de testar todo lançamento que aparece nas redes. Quando quero incluir algum produto ou ativo novo, procuro orientação dermatológica antes. Hoje, minha preocupação é muito mais ter uma pele saudável do que tentar reproduzir exatamente aquela aparência de pele perfeita que vejo nas redes", conta.

Ela relembra como era a sua relação com o consumo. "Como eu acompanhava bastante conteúdo de skincare, sempre parecia que estava faltando alguma coisa na minha rotina. Via um sérum novo, uma máscara, um esfoliante ou algum ativo diferente e já ficava com vontade de testar. Acabei entrando um pouco nessa lógica de 'quanto mais produtos, melhor'. Hoje vejo que não é bem assim, principalmente porque nem tudo que funciona para uma pessoa vai funcionar para a minha pele."

O excesso de produtos, inclusive, trouxe resultados inesperados. "No começo, senti que minha pele ficou mais hidratada e viçosa e percebi bastante diferença na luminosidade. Só que, com o tempo, começaram a aparecer algumas espinhas pequenas e episódios de irritação. Foi aí que comecei a perceber que talvez eu estivesse exagerando nos produtos e que uma rotina maior não significava ter uma pele melhor", analisa Giovanna.

A jornalista também recorda como conheceu a tendência coreana. "Comecei a me interessar pela 'glass skin' depois de ver vários vídeos nas redes mostrando aquelas peles super-hidratadas, uniformes e luminosas. Achei bonito e fiquei curiosa para ver se conseguia chegar naquele resultado também. Sempre gostei de cuidar da pele e acabei entrando nessa onda principalmente por influência das rotinas de skincare coreanas, que têm várias etapas e produtos."