Terceiro disco da carreira de Iza, ’Zaza’ exalta ancestralidade - Divulgação / Kaio César

Terceiro disco da carreira de Iza, ’Zaza’ exalta ancestralidadeDivulgação / Kaio César

Publicado 22/11/2026 05:00

Iza , de 36 anos, lançou recentemente o terceiro álbum, "Zaza", celebrando o Dia da Consciência Negra, junto com o primeiro curta-metragem da carreira que acompanha o disco, "Iza apresenta Rádio Zaza". O projeto - disponível nas plataformas digitais - exalta o reggae ao longo de 13 faixas com direito a participações para lá de especiais. O trabalho reúne estética egípcia, referências da ancestralidade africana, da música jamaicana e das manifestações brasileiras que incorporaram o gênero à própria cultura.

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"Zaza" - que também é o alter ego que acompanha a nova fase da cantora - traz referências a Kemet, nome associado ao antigo Egito. A proposta percorre símbolos, espiritualidade e memória, aproximando essas referências da cultura popular brasileira. Sankofa, conceito da tradição Akan que remete à importância de olhar para o passado e recuperar dele aquilo que pode orientar o futuro, também integra o projeto.

"Eu estou muito feliz com o resultado desse trabalho. É um projeto que deu muito trabalho. E que, enfim, me fez fazer uma coisa na minha carreira que em dez anos eu nunca tinha feito. Estou muito feliz com a banda e com a equipe que eu consegui também consegui reunir para fazer esse trabalho", vibra a artista.

A dona do sucesso "Meu Talismã" fala sobre o processo de gravação inédito, ao exaltar os músicos. "É a primeira vez que eu faço um álbum com os instrumentos gravados ao vivo. E eu acho que isso é um caminho sem volta, porque eu acho que isso deixa tudo muito mais rico."

"Eu montei uma [...] muito especial. Quem entende de música vai olhar falar: 'Caraca, como é que cruzaram tantos astros para essa galera ter agenda para estar lá?'. Nem eu entendo porque está todo mundo lá, sabe? Eu fico: 'Que maneiro que essa galera topou trabalhar comigo'. E é isso que eu queria que as pessoas vissem. As pessoas que estão fazendo o trabalho ali de verdade", diz a cantora.

Iza criticou o uso de Inteligência Artificial em discos e mais projetos, ao ressaltar a importância dos trabalhos feitos por artistas reais. "Eu estou um pouco cansada de Inteligência Artificial. [...] Estamos sendo meio enganados às vezes. Todo mundo aqui, a gente acha que o nosso olho está sendo treinado, mas está ficando tudo cada vez mais absurdo. E está me dando ranço também. É propaganda. Essa pessoa não existe, claramente. Eles estão achando que a gente é idiota. [Isso trouxe a] vontade de me reconectar com a imperfeição, sabe? Não que eu não seja imperfeita, mas assim, que as pessoas olhem e vejam o humano, a falha, o verdadeiro e o real. Eu queria que as pessoas se conectassem com isso."

Faixas e participações

O repertório conta com sete participações: Rafa Chagas em "Visão"; Teto em "Deixa o Sol Entrar"; Maui em "Seja o Que For"; Núbia em "Reggae Maranhão"; Duquesa em "Postura"; e King Saints e Mya Akoma em "Dancehall".

"A gente pesquisou bastante quem podia fazer parte disso e quem poderia somar criativamente com esse projeto. E eu queria muito dar a minha versão do que eu gostaria de fazer de reggae. Eu tenho as minhas referências, mas eu tentei criar algo que tivesse a minha cara", comenta Iza. O projeto reúne ainda a faixa-título "Zaza", "Meu Território", "Freelife (intro)", "Na Boa", "Nobreza" e "Girassol (outro)".

Vinil

Além das plataformas digitais, "Zaza" poderá ser ouvido diretamente por toca-discos. "A gente vai ter vinil desse trabalho. Eu nunca tive um vinil e vai ser a primeira vez. Eu já gostaria de ter tido vinil em outros projetos, mas esse eu sinto que é meio que um crime não ter. Então, vamos ter vinil", revela a artista.

'Versão 2.0'

Para a cantora, o disco recente é a continuação de temas já abordados em projetos anteriores. "Já falo muito sobre isso. Isso faz parte do meu arquétipo artístico. As minhas músicas naturalmente falam muito sobre jornada, ascensão, trajetória e superação. E uma das coisas que eu gosto muito do reggae é esse papo também, mas essa positividade, sabe? Esse olhar para frente com muita positividade. Isso é uma coisa que eu faço desde sempre", afirma.



"Eu não acho que eu tenha falado nada muito diferente do que eu já crio na minha caminhada, por exemplo, com 'Pesadão', 'Dona de Mim' e 'Ginga'. Acho que é mais uma versão 2.0 desse papo. E eu sinto que eu falei tudo que eu queria falar também. Acho que a música mais autobiográfica desse álbum é 'Girassol', que é ali no final quando eu falo sobre me sentir elevada, sentir que eu aprendi e sentir que eu me curei através dessa meditação revolucionária, desse movimento que aconteceu que começa dentro de mim", complementa.

Álbuns anteriores

A cantora também comenta o tempo que levou para lançar o álbum "Afrodhit", em 2023, após o primeiro disco da carreira, "Dona de Mim" (2018). "Quando as pessoas falam que eu tive um 'gap' grande entre 'Dona de Mim' e 'Afrodhit', as pessoas estão super certas. Eu realmente demorei, eu concordo com isso. E quando eu digo que eu demorei, é, eu levei mais tempo do que eu precisava", admite Iza, que listou alguns motivos que causaram o tempo a mais.

"Bota pandemia [de Covid-19) no meio, bota separação no meio. Muita ansiedade, muita procrastinação por conta dessa ansiedade. Eu acho que eu conseguiria ter feito 'Afrodhit' nos próximos dois anos, mas eu acho que o mundo também estava muito louco", conta Iza, ao recordar o término do relacionamento com o ex-jogador de futebol, Yuri Lima. O ex-casal é pai de Nala, de 2 anos.

Por outro lado, a artista rebate as críticas sobre o tempo do lançamento atual. "As pessoas falam que eu demorei muito entre 'Afrodhit' e 'Zaza' e as pessoas estão completamente malucas. Porque eu fiz o último show de 'Afrodhit' explodindo de grávida e de gostosa no Rock in Rio [em 2024], com obstetra no palco, ambulância na porta, com todo mundo preparado assim para pegar ali a criança, sabe? E eu me sinto muito orgulhosa por ter feito isso. E só quem é mãe vai entender. Era o primeiro ano de vida da minha filha. [...] Então, a Nala fazer 2 anos e eu estar lançando esse álbum, para mim, é uma loucura. Eu sou um X-Men, c*r*lh*", brinca a cantora, em tom descontraído, fazendo referência aos super-heróis dos quadrinhos da Marvel Comics.