Ano Novo: Com que cor eu vou?

A hora da virada se aproxima e você ainda não escolheu o look? A coluna vai te dar uma ajudinha. Segundo os esotéricos, as cores atraem energias capazes de influenciar nossos desejos e humor. O branco é aquele clássico queridinho porque simboliza tranquilidade e paz, mas é possível usar outras cores, de acordo com o que você almeja para 2020 e também combinar peças brancas com outras coloridas.

Verde

O verde atrai tranquilidade e equilíbrio, simboliza esperança, fertilidade, conexão com a natureza e saúde. Também importante para harmonia familiar e prosperidade.

Azul

Para quem precisa de serenidade, harmonia e equilíbrio esta é a cor certa. O azul tem um efeito calmante para o sistema nervoso. Para quem se estressou demais em 2019 e quer algo diferente em 2020, esta é uma ótima pedida!

Amarelo

A crise bateu forte em 2019? O amarelo atrai dinheiro, mas também ajuda na criatividade e aguça a inteligência.

Vermelho

O vermelho estimula novos planos, paixões e conquistas. Está ligado a sensualidade e erotismo, mas também remete à força, vitalidade e confiança. Está precisando daquele frio na barriga em 2020? Abuse do vermelho!

Laranja

Precisando mudar em 2010? O laranja é a sua cor! Ele estimula a coragem e ousadia para vencer desafios. Por ser uma cor vibrante, remete à alegria e juventude.

Rosa

Se o vermelho é a cor da paixão caliente, o rosa representa o amor mais delicado e sublime. Ele também simboliza autoestima, carinho e amor-próprio.

Preto

Há quem passe longe do preto quando o assunto é réveillon, já que esta cor está associada ao luto, mas ele simboliza independência e decisão. Tudo a ver com as mulheres empoderadas!

Prateado

Assim como o dourado, pode ser usado nos acessórios ou nas peças de roupas – para as mais ousadas – e simboliza o desejo de inovação e modernidade.

Além das cores, nós brasileiros costumamos cumprir rituais de fim de ano. No vídeo abaixo eu falo qual é o meu. A coluna se despede de 2019 com muita gratidão e desejando um 2020 cheio de boas notícias. Feliz Ano Novo!