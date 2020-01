Mitos e verdades sobre alimentação saudável

Quando o assunto é nutrição, cada hora chega uma notícia diferente, que pode fazer uma confusão danada e prejudicar a busca por uma alimentação saudável. A coluna foi atrás da informação certa pra você e conversou com as nutricionistas Jacline Novato Ribeiro e Andrea Uzêda.

A conclusão é de que não existe uma fórmula mágica, uma alimentação saudável é composta por nutrientes diversos em quantidades adequadas. Legumes, frutas e verduras são muito importantes, mas as gorduras e os carboidratos não são necessariamente vilões. O ideal é sempre manter o cardápio equilibrado. Veja abaixo mitos e verdades pra você não errar na hora de escolher o que entra ou não no seu dia a dia.

1-Tapioca é mais saudável que pão francês

MITO. Tanto o pão branco quanto a tapioca são farinhas brancas e não possuem fibras. A única diferença é que a tapioca não tem glúten, o que para os doentes celíacos (aqueles que não podem consumir glúten) e para os que têm alguma sensibilidade ao glúten pode ser uma boa opção. Em termos calóricos também não há grande diferença, portanto vai do gosto ou objetivo de cada um.

2 - Ovo aumenta o colesterol

MITO. Estudos apontam que o colesterol alimentar tem pouca significância no aumento do colesterol sanguíneo. Porém, se no preparo é utilizado alguma fonte de gordura hidrogenada como margarina, isto sim tem efeito sobre o aumento do colesterol ruim (LDL) e redução do bom colesterol (HDL).

3- Leite faz mal para a saúde

MITO. Somente para os intolerantes à lactose ou alérgicos à caseína (proteína do leite). Neste caso o leite de vaca deve ser substituído por leites vegetais.

4- Comer sempre os alimentos sem variar o cardápio pode trazer danos à saúde

VERDADE. O organismo precisa de diversos nutrientes diariamente e muitos deles se complementam ou potencializam o efeito do outro. Variedade e qualidade na alimentação são de extrema importância para uma vida saudável.

5 - Suco de caixinha é mais saudável que refrigerante

MITO. Tanto o refrigerante quanto o suco de caixinha têm alta concentração de açúcar e aditivos químicos. O ideal é substituí-los por suco natural, água ou água de côco.

6- Glúten deve ser excluído de qualquer dieta

MITO. Somente em casos de sensibilidade (avaliado por meio de exames) ou para os doentes celíacos. Não siga dietas da moda. Procure sempre um nutricionista.

7- Aquecer leite e manteiga traz riscos à saúde

MITO. Não traz riscos, porém pode haver a redução/perda da propriedade de alguns nutrientes. Evite aquecer em temperaturas muito altas e por tempo muito prolongado.

8- Manteiga é mais saudável que margarina

VERDADE. Consumida com moderação a manteiga é uma opção mais saudável por ser um produto natural derivado quase totalmente pela gordura do leite. A margarina por sua vez é um produto industrializado que possui gordura trans ou interesterificada, que aumentam o colesterol ruim e diminuem o bom colesterol. Opte sempre pelo alimento mais natural e reduza o consumo de ultraprocessados.

9- Comer grandes quantidades de alimento à noite engorda

MITO. Não necessariamente. Comer grandes quantidades de alimentos em qualquer hora do dia pode levar ao ganho de peso.

10- Cozinhar alimentos reduz o teor de nutrientes

DEPENDE. Isso varia de acordo com o alimento e da forma como é preparado. Quando cozidos em água, parte do valor nutritivo se perde (a água do cozimento pode ser utilizada para preparo de sopas, massas ou arroz). Caso não sejam consumidos crus, a melhor forma de cozimento de hortaliças é no vapor.