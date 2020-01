Gratidão: você sabe realmente o que é?

Gratidão é reconhecer o valor até das coisas mais simples - Instagram

Você já parou e agradeceu hoje? Muito mais do que uma palavra da moda usada em postagens das redes sociais, gratidão é um estilo de vida, é saber admirar e aprender com todos os momentos pelos quais passamos.Ainda falando de redes sociais, por lá parece que todo mundo é feliz, não é mesmo? Todo mundo tem o marido perfeito, emprego perfeito, amigos perfeitos, faz a viagem dos sonhos... É #Gratidão para todos os lados!Mas de nada adianta postar a hashtag se na vida real não a praticamos. Ser grato é reconhecer o valor até das coisas mais simples. O fato de estarmos vivos já merece nossa gratidão. Por estar vivo, é possível transformar a própria realidade, de uma pessoa próxima e até do mundo! Sem contar que acredito que tudo que a gente faz o universo nos manda de volta – e é tão bom receber cada vez mais energia positiva!