Gardênia Cavalcanti: Cuidados com a candidíase

Todo mundo já teve ou vai ter um dia, mas ainda assim a candidíase é um tabu entre as mulheres. Coceira, vermelhidão, corrimento esbranquiçado e ardência ao urinar são sintomas que incomodam, ainda mais nas altas temperaturas do verão. Recorrente o ano todo, é na estação mais quente do ano que os casos aumentam.

A candidíase é uma infecção da vagina e da vulva (parte externa dos genitais) causada por um fungo, que existe naturalmente no ambiente vaginal, sem causar problemas e até protegendo o corpo de infecções. Porém, em condições de umidade ou abafamento, ocorre um desequilíbrio e a proliferação aumenta mais do que o normal, causando a infecção.

Como isso está relacionado ao verão? Claro que além do calor atípico, transpiramos mais do que o comum, gerando um ambiente propício em roupas justas ou sintéticas, com pouca circulação de ar. Passar muito tempo com biquíni molhado ou não deixá-lo secar completamente também facilita o aparecimento da candidíase.

Mas a infecção também pode ter como causa a baixa da imunidade ou fundo emocional. Em época de férias, costumamos sair um pouco da rotina, ingerindo mais bebida alcoólica e saindo da dieta. É importante se alimentar bem e se hidratar para manter o bom funcionamento do corpo. Já em momentos mais tensos, há maiores chances da doença se desenvolver pelo alto nível de estresse.

Mas, se mesmo tomando todos esses cuidados, você notar algum sintoma da candidíase, não deixe de procurar um médico. Somente o profissional poderá diagnosticar a doença e receitar o melhor tratamento para o seu caso. Nada de se automedicar, hein?