Preenchimento labial: moderação para um resultado harmônico

Um bocão é o sonho de consumo de muitas mulheres. Famosas como Angelina Jolie, Kim Kardashian e Anitta, que apresentam os lábios carnudos, são símbolos sexy e ditam moda. Mas, como em algumas delas, nem sempre o volume é natural e pode estar ao seu alcance também.



O preenchimento labial é um procedimento para dar mais volume aos lábios. Em meu programa Band Mulher, a dermatologista Gabriela Vasconcellos explicou que o produto mais comumente usado nesse tipo de estética é o ácido hialurônico, que, além de aumentar os lábios, ainda suaviza as marcas de expressão dessa parte do rosto.



Mas é preciso cuidado: muita gente, guiada por modas do momento, erra mão na quantidade solicitada a ser aplicada e o resultado fica desproporcional com o equilíbrio do rosto. Fazer um procedimento no rosto não é brincadeira, pois é o nosso cartão de visitas. Não dá pra arriscar. O especialista, com experiência e técnica, é quem vai poder avaliar o mais indicado para cada caso.



“Os lábios são uma região sensível do corpo, com muitas terminações nervosas e bastante vascularizada. Por isso é tão importante procurar um médico habilitado a realizar o procedimento, que saiba os pontos possíveis de fazer o preenchimento. O profissional ainda vai analisar toda harmonia do seu rosto para dosar a medida certa a ser aplicada sem que pese ou destoe do seu visual, aliando, assim, estética e saúde”, alerta a Dra. Gabriela.

Preenchimento labial realizado pela Dra. Gabriela Vasconcellos - Divulgação

Mas o preenchimento labial não é um procedimento barato. Se você não tiver dinheiro o suficiente ou ainda não estiver certa de que quer uma técnica definitiva, pode encontrar alternativas para ter um bocão com a própria maquiagem. Anota essas dicas rápidas e arrase na próxima saída:



1.Ilumine o arco do cupido

2.Use lápis de boca no seu tom para desenhar o contorno labial, aumentando-o

3.Aplique o batom desejado

4.Aplique outro batom, com um tom mais claro, no centro dos lábios