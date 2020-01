Pele mais jovem e saudável: saiba como funciona o ultrassom microfocado

Sabe aquela sensação de que a pele do rosto e do pescoço já não é a mesma? Existe um tratamento chamado ultrassom microfocado, que funciona como uma espécie de grampeamento da musculatura facial e retarda o envelhecimento da região. Procedimento menos invasivo que o lifting cirúrgico, a técnica promove bons resultados que podem ser percebidos a partir de 30 dias após a sessão, indicada como tratamento preventivo a ser realizado uma vez por ano.

-O ultrassom trabalha na região do rosto, dos olhos e do pescoço fortalecendo a musculatura e dando aquela ‘esticadinha’. Os resultados são progressivos e você os perceberá entre 30 e 90 dias após a sessão- explica a dermatologista Dra. Emily Alvernaz, da Clínica Goa.

Essa tecnologia baseia-se na aplicação de energia na mesma camada da pele em que um cirurgião plástico atuaria e estimula o organismo a produzir mais colágeno. Assim como o lifting cirúrgico, o ultrassom também promove o rejuvenescimento da face e do pescoço e proporciona a suavização das rugas, redução dos pés-de-galinha, melhora da tonicidade da pele, aumentando a firmeza e reduzindo a flacidez. Esta técnica é indicada a pacientes com flacidez de pele, de leve a moderada, na face, pescoço e região dos olhos.

- Observamos que as pessoas que fazem há cinco anos, por exemplo, estão melhor hoje do que estavam na época da primeira sessão. A tendência é fazer tratamentos preventivos, postergando e até evitando cirurgias plásticas no futuro – ressalta Alvernaz.

Por não ser invasivo, como um lifting, por exemplo, o ultrassom microfocado não causa danos à epiderme, por isso, a recuperação é imediata e a paciente pode voltar às atividades normais no mesmo dia do procedimento.

Gardênia testou e amou!

Eu conheci o ultrassom microfocado no ano passado e não largo mais. Fiz a primeira sessão há cerca de um ano e estou na segunda e minha pele está mais viçosa. Vejam aqui como foi a minha segunda sessão:



Dica para fazer em casa

Além dos tratamentos estéticos, para manter a pele bonita, é preciso ter uma rotina saudável. Beber bastante água, manter a pele sempre hidratada, evitar o cigarro, optar por uma alimentação rica em frutas, verduras e legumes. Essas dicas simples fazem toda diferença.