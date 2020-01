Entrevista de emprego sem traumas

A entrevista de emprego é sempre um momento que mistura tensão e ansiedade, mas existem estratégias simples que podem tornar essa experiência mais agradável. A coluna conversou com a psicóloga Maíra Andrade, diretora e responsável técnica do Núcleo Integrado de Desenvolvimento Humano (NIDH) que deu dicas importantes que fazem toda a diferença na hora de ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho.

1 - Roupa: A primeira coisa que se deve pensar antes de comparecer em uma entrevista de emprego é a escolha da roupa. Reflita e pesquise sobre o ambiente de trabalho onde você deseja estar, caso seja aprovado. Evite roupas decotadas, rasgadas, amassadas. Invista em cores neutras e roupas mais formais (sem exageros).

2- Conhecimento sobre a empresa: É muito importante que o candidato saiba o mínimo sobre a empresa na qual irá participar de uma entrevista. O candidato escolhe onde trabalhar a partir do anúncio da vaga e a escolha do recrutador é baseada em determinados motivos. Portanto, pesquise e demonstre ter conhecimento sobre a empresa, sua área de atuação, o mercado que ocupa e os concorrentes, a entrevista tende a ser mais positiva. Esse é um primeiro indicativo de que há uma identificação do candidato com a organização.

3- Demonstre interesse na vaga: Relate suas experiências, pergunte, demonstre que você quer saber mais sobre a empresa, sobre o cargo oferecido, tente desenvolver uma conversa normal com o entrevistador. Responder apenas “sim” ou “não” ou dar respostas muito vagas e/ou incompletas tornará a entrevista mecânica e monótona, podendo levar a uma desclassificação por parte do recrutador.

4- Atenção à linguagem corporal: O corpo fala! Observe seu corpo, demonstre estar à vontade, mas sem descuidar de alguns aspectos. Equilíbrio é a palavra-chave. O ideal é acomodar-se confortavelmente mantendo uma postura mais reta. Cuidado para não parecer muito tenso ou muito relaxado. Preste atenção ao que o entrevistador está falando, mantenha o olhar atento ao entrevistador e responda com tranquilidade. Não boceje. Evite os braços cruzados.

5- Relação com o entrevistador: Evite forçar uma intimidade com o entrevistador. Anote o nome da pessoa que está fazendo a entrevista. Trate-a de igual para igual. Observe a forma como a conversa se desenvolve. Se o entrevistador for mais despojado, sinta-se à vontade para ser também. Se for mais formal, mantenha-se dentro do estilo. É importante ter essa versatilidade.

6- Não fique com dúvidas: pergunte tudo.

7- Nada de ansiedade: Segure um pouco a ansiedade caso o entrevistador não aborde temas como questões salariais, benefícios etc. Trate do assunto apenas se houver abertura para falar sobre esse tema. Geralmente essa discussão não ocorre no primeiro contato. É preciso muito cuidado para não passar a ideia de que você está buscando aquela vaga só pelo salário.

8 - Pontualidade: Jamais chegue atrasado para uma entrevista.

9- Discrição: Não fale mal de alguém ou de outra empresa para o entrevistador.

