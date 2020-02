Bloco Bonitas de Pele: confira os cuidados com a pele durante o Carnaval

Dos desfiles de escola de samba aos blocos de rua, o que não pode faltar no Carnaval é um look completo, repleto de brilho e adereços. Apesar de serem populares, tais artifícios podem representar um perigo para a pele e fazer a folia encerrar mais cedo. Para dar todas as dicas de como evitar essas complicações e manter uma pele saudável, a coluna conversou com o dermatologista Victor Bechara.



1 -Cheque a procedência dos produtos

De origem duvidosa, as maquiagens, tinturas corporais e os glitters podem provocar alergias, vermelhidão e até queimaduras. - A dica é fazer um teste rápido antes de se montar: aplique o produto em questão no antebraço e deixe em contato com a pele por alguns minutos para ver se há algum tipo de reação - orienta o especialista.



2- Escolha fantasias leves

Devido à presença de corantes, tinturas ou até mesmo fibras sintéticas, alguns tecidos tendem a ocasionar mais alergias. Roupas com paetês, plumas e lamê, por exemplo, aumentam as chances de aparecimento de dermatite de contato. Já tecidos sintéticos e apertados podem causar brotoejas. - Para evitar que o quadro apareça, mantenha a pele limpa e opte por fantasias leves e arejadas – recomenta o dermatologista. Para uma hidratação extra, aplique água termal antes, durante e depois das festas.



3- Invista em opções mais ecológicas

Abre alas para a conscientização! Uma das marcas registradas do Carnaval, o popular glitter é feito de micropartículas de PVC, material que cai na rede esgoto - por ser pequeno demais para os filtros – e chega aos oceanos, afetando a vida marinha. Fique ligada na sugestão do Dr. Victor: -Como solução, diversas marcas já apostam em glitters biodegradáveis, que são feitos com algas, pós de rochas e outros materiais naturais e alguns veganos.

4- Muito cuidado com a região dos olhos

Glitters e cílios postiços temáticos ganham destaque durante o período... Porém, muito cuidado! – Caso seja de má procedência, a cola dos cílios pode conter substâncias que causam irritações na pálpebra. E, em casos de aplicação de glitters na área dos olhos, evite esfregar a vista. O ato de coçar pode acabar arranhando a córnea. O indicado é passar soro fisiológico para hidratar a região e expulsar esse corpo estranho - explica.

5- Remova bem os resquícios da curtição

Depois da festa, não se esqueça de remover bem as maquiagens e/ou tinturas corporais para evitar o entupimento dos poros. - No rosto, faça o ritual de beleza diário: limpeza, tonificação e hidratação - recomenda Victor.



Mesmo em dias de folia, é indispensável higienizar bem a pele - Pixabay



6- Unidos do FPS

Independentemente do lugar ou da maneira que você for curtir o Carnaval, o filtro solar é obrigatório. - Antes de passar a maquiagem, aplique um protetor com FPS igual ou maior que 30. E não se esqueça de reaplicar o produto durante o dia, principalmente se houver transpiração excessiva ou contato com a água- salienta o dermatologista.



7- Detox da quarta-feira de cinzas

Na quarta-feira de cinzas, reserve um tempo para um detox da pele. “Após uma boa limpeza e esfoliação para remover as impurezas, invista em uma máscara facial com ativos como argila verde, argila branca, carvão ativado, chá verde e vitamina C. Essas substâncias se destacam pelas suas propriedades revitalizantes e antioxidantes - conclui.