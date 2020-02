Gardênia Cavalcanti: Contra a gordofobia

Rio - Além de bonitas, a produtora cultural Adriana Santos e a modelo plus size Aline Zattar têm em comum o objetivo de mostrar para o mundo que a balança não é capaz de estabelecer o estilo de vida que elas levam. Adriana criou o coletivo "Vai ter Gorda" e realiza ações e protestos em Salvador, na Bahia, já Aline foi miss Brasil plus size em 2013 e é a idealizadora do evento Plus Size Model, que já caminha para a 4ª edição.

Aos 34 anos, Aline é mãe de dois filhos e está de bem com a vida, mas nem sempre foi assim. A digital influencer passou por uma depressão porque não conseguia se enquadrar aos padrões exigidos.

"A luta pela liberdade de ser quem se é ou quem quiser ser ainda é longa, mas sempre que uma mulher se sente fortalecida, se aceita e se ama, é a certeza de que estamos no caminho certo", afirma Aline.

Adepta do fio dental nas praias de Salvador, Adriana Santos resolveu postar uma foto de biquíni em suas redes sociais e recebeu uma enxurrada de comentários de mulheres que se sentiram representadas. O movimento Vai ter Gorda surgiu em janeiro de 2016, num ato na praia da Barra, na Bahia , hoje o coletivo conta com três coordenadoras e mais de 100 mulheres participam ativamente das ações. Adriana acaba de ser empossada como conselheira Estadual de Defesa dos Direitos da Mulher.

"Somos excluídas do mercado de trabalho, da moda, das políticas públicas. Eu já sofri muito preconceito, mas nunca me abalei e o meu sonho é criar um Centro de Referência da Pessoa Gorda, onde haja inclusão e respeito", conclui Adriana.