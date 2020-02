Suco detox para voltar à rotina depois da folia

Além do glitter e das fantasias caprichadas, o consumo de álcool e alimentos pouco saudáveis são muito comuns nos dias de folia. Para voltar à rotina e ajudar o seu organismo a trabalhar dentro da normalidade, recebi no programa Band Mulher a nutricionista Orion Araújo que deu uma dica super bacana de suco detox.

- No período do carnaval, é muito comum a associação de uma alimentação desequilibrada com bebida alcoólica. Além do inchaço e mal estar, essa combinação é ruim porque a pessoa gasta muita energia e repõe de forma errada. Hidratação ruim, sono ruim e uma alimentação quase sempre rica em gordura e açúcar – explica a nutricionista.

Depois dos excessos cometidos na folia, é super importante voltar a consumir alimentos saudáveis, beber água e praticar exercícios físicos com regularidade. Além disso, Orion trouxe uma receita de suco detox, que além de saborosa, ajuda o organismo a eliminar as toxinas.

- Os sucos detox, em geral, são ricos em vitaminas, minerais, fibras e antioxidantes, por isso, eles ajudam o organismo a eliminar os radicais livres. A má alimentação provoca a inflamação de nosso corpo e um suco composto por esses elementos auxiliam na ´limpeza´ do organismo- orientou a especialista.

Para produzir um bom suco detox, é importante associar uma ou mais frutas ricas em vitaminas e fibras, uma folha verde, que tem clorofila e água comum ou de coco. Hoje vãos ensinar um suco rico em Vitamina C e fibras. Rápido, fácil, barato e que pode ser consumido no café da manhã, no lanche ou até mesmo antes de dormir, já que o maracujá tem o efeito calmante. Anote aí!

Ingredientes:

- 300 ml de água de coco

- 1 maracujá

- 1 limão

-Uma folha de couve crua e higienizada

- 5 folhas de hortelã

Modo de Preparo:

Bata todos os ingredientes no liquidificador e tente não coar para não desperdiçar as fibras. Outra dica importante é consumir o suco assim que ele for produzido para que a Vitamina C contida nas frutas não seja perdida.