Fórum Permanente de Combate ao Feminicídio debate violência contra mulher

O Fórum Permanente de Combate ao Feminicídio realizou o debate “A Lei Maria da Penha, Lei 11.340/06 e os Direitos Adquiridos com ela”. O evento mediado pela delegada Fernanda Fernandes é uma iniciativa da Prefeitura de Duque de Caxias com o apoio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM).

Durante o encontro, a delegada reforçou a importância da legislação criada em 2016 e destacou que o Fórum tem o objetivo de e informar às vítimas sobre quais são os tipos de violência e os seus direitos enquanto cidadãs.

- Esse evento serve é importante para esclarecer o que é violência psicológica, patrimonial, moral e física. Identificando esta primeira fase do ciclo de violência torna-se mais fácil retirar a vítima deste estágio e mantê-la viva. Nestes encontros aproveitamos também para mostrar todos os equipamentos que existem em Duque de Caxias- disse Fernanda.

A delegada explicou também que o número de registros tem crescido, mas em contrapartida o índice de mortes diminuiu.

- É muito importante que a vítima faça o registro no primeiro episódio de violência, seja ele xingamento, desqualificação, e claro, agressão física. Quando o registro é feito nesse primeiro ciclo, as chances dessa vítima ficar viva são muito grandes – explicou.

Durante o evento, a apresentadora e colunista Gardênia Cavalcanti foi homenageada.

- As pessoas costumam me perguntar se eu já sofri algum tipo de agressão e eu sempre repondo que não, mas que a violência contra uma mulher é violência contra todas as mulheres. É um problema de toda a sociedade e deve ser combatido por cada um de nós – disse.

Homenagem recebida da Dra. Fernanda Fernandes - Divulgação

Emocionada, Monique Larissa Gonçalves, de 23 anos, aconselhou as mulheres a realizarem o registro policial.



-Este evento é muito importante para que outras mulheres percebam o que é violência doméstica. Eu fui vítima, inicialmente de agressão verbal e, em seguida, da física. Fui atendida pela doutora Fernanda Fernandes e nasci de novo. O agressor está preso e eu tento seguir a minha vida. Alerto a todas as mulheres que denunciem, que vão à DEAM. Denunciem, mulheres- frisou a estudante.