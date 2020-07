Ganhou peso na pandemia? Aposte em uma alimentação desintoxicante

Está difícil encontrar alguém que não ganhou peso nesta quarentena. Perder os quilos extras já é um desafio constante entre as mulheres, mas durante o isolamento social está ainda mais difícil. Ainda bem que estamos aqui para ajudar umas as outras, certo? Por isso a nutricionista Orion Araújo explica que a desintoxicação pode ser um ótimo caminho para voltar ao corpo ideal e manter a saúde.



- Em tempos de covid-19 reparei que muitas pessoas ganharam peso, pioraram os sintomas de retenção de líquido e aumentaram a compulsão alimentar. Isso pode estar associado ao consumo maior de alimentos ultraprocessados, redução da atividade física, aumento do consumo de bebida alcoólica e ao desenvolvimento de crise de ansiedade, que também pode levar à obsessão por comida – explica Orion, que também é mestre em nutrição.



Diante deste cenário, desintoxicar o organismo é o primeiro passo para ajudar o corpo a eliminar melhor as toxinas e melhorar o processo inflamatório. Além de também fazer atividade física regular, aumentar o consumo de líquidos e manter uma alimentação saudável.



- O plano alimentar desintoxicante deve conter frutas, verduras, legumes, grãos, farelos (aveia, chia), sementes (girassol, gergelim, abóbora), sucos naturais, água de coco, chás, temperos naturais, raízes, azeite, peixes, ovos e carnes magras, que são alimentos ricos em fibras, além de antioxidantes, minerais, vitaminas, aminoácidos, carboidratos e gorduras de boa qualidade que irão ajudar o organismo na promoção de saúde - destaca a nutricionista.



Confira abaixo um exemplo de plano alimentar desintoxicante:



DESJEJUM: ovos mexidos temperados com açafrão, azeite e pimenta-do-reino + fruta com aveia e canela + chá de casca de abacaxi com hortelã.



ALMOÇO: salada de brócolis, alface roxa, tomate e cenoura, temperados com azeite e limão + arroz + feijão + peixe no forno com cebola e alecrim.



LANCHE DA TARDE: fruta + mix de nutts (castanhas, nozes, avelãs, etc) + iogurte natural desnatado sem sabor.



JANTAR: salada de rúcula, salsinha, repolho e beterraba, temperados com azeite, limão e pimenta-do-reino + aipim cozido + carne moída de patinho com salsinha e alho poró.



CEIA: água de coco natural batida com couve.