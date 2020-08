Hoje quero fazer um alerta para nós mulheres e para todos que estão em busca da beleza e do corpo perfeito a qualquer custo. Esta semana tivemos mais um caso grave de negligência em procedimentos estéticos que resultou na morte da cantora Fernanda Rodrigues, conhecida como a MC Atrevida. A funkeira procurou uma clínica para fazer uma lipoescultura e faleceu após complicações no procedimento.



Para entender melhor o assunto, eu bati um papo com o cirurgião plástico Flávio Rezende, que fez um alerta e passou informações importantes para quem deseja realizar este tipo de procedimento com segurança.



- O primeiro cuidado ao buscar um profissional para fazer uma cirurgia plástica é ter atenção com propagandas, divulgações milagrosas e preços muito baixos! Conhecer o cirurgião que vai te operar é fundamental. O paciente deve buscar referências e verificar se o médico possui a qualificação adequada. Só operar após esclarecer todas as dúvidas e se organizar para o período de pós-operatório - explicou o médico Flávio Rezende.



Veja as dicas destacadas pelo Dr. Flávio:



- A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica disponibiliza no seu site uma área para digitar o nome do médico e o estado onde ele trabalha para verificar se realmente ele é cirurgião plástico e membro da sociedade.



- A formação adequada para exercer a profissão é seis anos de graduação em medicina + dois anos em cirurgia geral e três em cirurgia plástica. Mesmo após os onze anos de formação, o médico tem que realizar uma prova para ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.



- Alguns procedimentos podem ser feitos em consultório, como aplicação de toxina botulínica, preenchedores, pequenas cirurgias como retirada de lesões de pele ou procedimentos de pequeno grau de complicações e que possam ser feitos com quantidade segura de anestésico local. Mas neste caso é muito importante conhecer o profissional e checar antes se ele possui o título de especialista na área que ele divulga atuar.