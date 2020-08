Yoga ajuda a relaxar durante a quarentena

Nessa quarentena tudo anda muito fora no normal, não acham? As pessoas estão precisando de mais calma e tranquilidade para lidar com esse período tão difícil. E para ajudar com isso, a yoga pode ser uma grande aliada. Estudos comprovam que as posturas ajudam a acalmar a mente e o corpo, além de afastar as distrações, algo fundamental para manter a concentração e o foco.



Pesquisas feitas pelo Yoga Alliance mostraram que durante a pandemia alguns países relataram aumentos de até 200% no número de pessoas adeptas da prática da yoga. Para entender mais sobre essa mudança conversei com a professora de yoga e youtuber Priscilla Leite. Ela explicou como essa prática pode ajudar a liberar o estresse do dia a dia, além de ajudar a melhorar na hora de estudar e até no home office.



- É muito comum que qualquer pessoa fique dispersa em algum momento durante o dia. Afinal, são inúmeras tarefas cotidianas e quase infinitos os pensamentos, que às vezes, até nos deixam mais estressados. A yoga nos ajuda a pensar com mais clareza e consequentemente ajuda a aliviar os níveis de ansiedade e promover a calma – explica Priscilla Leite.



Da respiração ao movimento corporal, confira aqui as três poses de yoga que Priscilla Leite separou para aqueles que precisam focar nos estudos ou trabalho.



Savasana

Essa postura de Yoga é poderosa e traz diversos benefícios para quem a pratica como: produzir grande relaxamento para o corpo curando os transtornos causados pelo excesso de tensão, reduz terapeuticamente o risco de arritmia cardíaca, ataque cardíaco, pressão alta e colesterol e tem um efeito excelente contra a fadiga física e mental, acalmando as ondas cerebrais e estimulando a endorfina, serotonina e melatonina, hormônios que atuam no bem-estar e rejuvenescimento corporal.



Veja como fazer: Deitado em um tapete, edredom ou até mesmo no chão comece se espreguiçando. Feche os olhos se preferir e respire profundamente. Solte cada tensão do seu corpo e deixe-o ficar pesado em direção a terra, se permitindo relaxar e aproveitar esses minutos sem expectativas e julgamentos. Leve as mãos ao coração e preste atenção na sua respiração.

Priscilla Leite ensina a postura de yoga Savasana - Divulgação



Postura do Guerreiro

Virabhadrasana ou postura do guerreiro, é uma postura forte como indica o próprio nome; a sua prática desenvolve firmeza, estabilidade e determinação. Fortalece as pernas, ajuda no alinhamento da coluna, alivia dores na lombar e ajuda no aumento da capacidade pulmonar através da expansão do tórax.



Veja como fazer: Em pé, abra as pernas e deixe os pés bem firmes sobre o chão, o peso do corpo deve ser bem distribuído pelos dois pés. Depois, leve o joelho direito para frente flexionando-o sem deixar passar do calcanhar e abra as mãos com a coluna ereta. Leve as palmas das mãos para cima e junte o seu dedo indicador com o polegar como mostra na imagem . Foque a sua atenção no seu dedo médio a sua frente. Mantenha a respiração profunda, soltando os ombros e relaxando os pontos de tensão do corpo e depois faça o outro lado.

Priscilla Leite ensina a postura de yoga: postura do guerreiro. - Divulgação



Postura da Árvore

A Vrkshásana ou a postura da Árvore tem como benefícios desenvolver o equilíbrio e a consciência do alinhamento postural estimulando a coordenação neuro-muscular, aquietar a mente e aumentar e também estimular a intuição e a paciência.



Veja como fazer: Com as solas dos pés firmes no chão, abra o joelho direito para a direita e leve as palmas das mãos para cima, juntando o dedo indicador com o polegar, como na imagem e depois estique os braços. Respire e inspire com calma.

