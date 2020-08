Rapidinhas da Semana - 17/08/20

Influencer comemora a live nº 100

O influencer Alan Victor - Divulgação O influencer Alan Victor celebra o sucesso de suas lives com a “#Live100”. A temporada de bate-papos recebeu diferentes personalidades no período de quarentena e esta semana tem uma programação especial. Responsável pela lista vip de artistas e famosos para o Camarote Rio Praia na Sapucaí, Alan Victor é responsável pelo Instagram Rio Fácil (@alan.victorrr), que tem dicas de turismo, hotelaria, gastronomia e eventos no RJ. Confira os convidados da semana especial da Live 100, com lives sempre às 18h: Segunda (17/08) - Patrícia Kogut / Terça (18/08) - Zezé Motta / Quarta (19/08) - Rosamaria Murtinho / Quinta (20/08) - Leilane Neubarth / Sexta (21/08) - Bianca Rinaldi / Sábado (22/08) - Nany People. O influencer Alan Victor celebra o sucesso de suas lives com a “#Live100”. A temporada de bate-papos recebeu diferentes personalidades no período de quarentena e esta semana tem uma programação especial. Responsável pela lista vip de artistas e famosos para o Camarote Rio Praia na Sapucaí, Alan Victor é responsável pelo Instagram Rio Fácil (@alan.victorrr), que tem dicas de turismo, hotelaria, gastronomia e eventos no RJ. Confira os convidados da semana especial da Live 100, com lives sempre às 18h: Segunda (17/08) - Patrícia Kogut / Terça (18/08) - Zezé Motta / Quarta (19/08) - Rosamaria Murtinho / Quinta (20/08) - Leilane Neubarth / Sexta (21/08) - Bianca Rinaldi / Sábado (22/08) - Nany People.

Marca lança bate-papo sobre beleza com blogueiras

Marca lança bate-papo sobre beleza com blogueiras - Divulgação Redes Sociais A marca de cosméticos Quem Disse, Berenice? lança esse mês uma série de discussões sobre autocuidado e beleza. Todas as segundas-feiras no perfil da marca no Instagram (@QuemDisseBerenice), as blogueiras Jana Rosa e Marcela Ceribelli serão as apresentadoras de uma série de conversas sobre beleza e autoestima e as rotinas possíveis que as mulheres estão descobrindo neste novo cenário. As influenciadoras estão juntas pela primeira vez no projeto chamado “Segunda-Feira da Autoestima”. A marca de cosméticos Quem Disse, Berenice? lança esse mês uma série de discussões sobre autocuidado e beleza. Todas as segundas-feiras no perfil da marca no Instagram (@QuemDisseBerenice), as blogueiras Jana Rosa e Marcela Ceribelli serão as apresentadoras de uma série de conversas sobre beleza e autoestima e as rotinas possíveis que as mulheres estão descobrindo neste novo cenário. As influenciadoras estão juntas pela primeira vez no projeto chamado “Segunda-Feira da Autoestima”.

Degustação de vinhos na Barra

Degustação de vinhos na Barra - Divulgação Nesta terça-feira (18/08), às 19h30, a Wine Out, loja de vinhos na Barra da Tijuca, no RJ, promove o evento “Os 7 vinhos lendários da safra 2018 da Miolo”, no edifício Vision Office, com presença de Alexandre Miolo. Entre os destaques da degustação está o vinho Sesmarias, primeiro tinto elaborado no Brasil com fermentação integral em barricas de carvalho. A cada terça, a Wine Out promove uma degustação especial com a presença de um sommelier e rótulos badalados de vinícolas brasileiras e internacionais. Nesta terça-feira (18/08), às 19h30, a Wine Out, loja de vinhos na Barra da Tijuca, no RJ, promove o evento “Os 7 vinhos lendários da safra 2018 da Miolo”, no edifício Vision Office, com presença de Alexandre Miolo. Entre os destaques da degustação está o vinho Sesmarias, primeiro tinto elaborado no Brasil com fermentação integral em barricas de carvalho. A cada terça, a Wine Out promove uma degustação especial com a presença de um sommelier e rótulos badalados de vinícolas brasileiras e internacionais.

Novidades na sexualidade do brasileiro

No próximo dia 19/08, às 21h, em um evento online, será lançada a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual (ABEMSS), que terá como presidente a psiquiatra e sexóloga Carmita Abdo, maior pesquisadora sobre o comportamento sexual do brasileiro. A nova entidade traz novidades para o setor, terá um departamento só para análises da sexualidade LGBTI e também um setor de estudos de Parafilias (preferências sexuais anormais e doentias, como a pedofilia).

LEITURINHA

1 - “Guia de alimentação e cuidado de um buraco negro de estimação”, Michelle Cuevas (Editora Galera) - Livro ensina crianças a lidar com o luto.



2 - “O elefante e o urubu: um encontro com a leveza”, Mauro Pereira Alvim (Editora Saíra Editorial) - Uma amizade inusitada que, além de divertir as crianças, também emociona e apresenta aprendizados preciosos.



3 - “A verdade segundo Ginny Moon”, Benjamen Ludwig (Verus Editora) - Romance trata o autismo de forma corajosa e inclusiva.