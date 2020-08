Cabelos de arrasar mesmo na quarentena

Quarentena, confinamento, home office e #FicaEmCasa. Essa combinação tem deixado muitas mulheres sobrecarregadas. Organizar a casa, trabalhar e cuidar da família é a nova rotina, mas e os cuidados com o seu próprio bem-estar? Cuidar dos cabelos em casa se tornou algo fundamental! Convidei o cabeleireiro Ney Eckhardt para falar sobre as tendências e dar dicas práticas para fazer em casa, essa entrevista está imperdível!



Muitas mulheres assumiram os cabelos brancos durante a pandemia. Quais as dicas e cuidados com esses cabelos?



Ney: Eu acho muito saudável deixar os cabelos naturais! A primeira dica é entender que estar com a cabeleira livre de química não significa que o cabelo não precisa de cuidados especiais. O cabelo branco tem ausência de melanina e água por causa da idade do fio, por isso a importância de manter um cronograma específico de cuidados e usar shampoo, máscara e condicionador para cabelos ressecados e desidratados ou hidratação profunda.



O corte em dia com um toque de modernidade também vai fazer a diferença para o cabelo branco. Estar atenta à maquiagem e aos acessórios também é um diferencial.



Amarelamento dos fios, excesso de gordura, além de outros fatores poluentes. Como resolver esses problemas?



Ney: A minha dica é molhar o cabelo e em uma vasilha de plástico misturar uma colher de shampoo anti-resíduo + uma colher de sopa de suco de limão + uma colher de bicarbonato de sódio. Aplicar a mistura nos cabelos e deixar por 20 minutos com ajuda de uma touca. Enxaguar no final e aplicar shampoo e condicionador.



Dicas de penteados rápidos e fáceis de fazer em casa?



Ney: O primeiro passo é manter os cabelos lavados, condicionados e usar um creme de pentear para retirar o indesejado “frizz”. O cabelo bem adequado, em cor estado da fibra corte é o penteado deste momento. Nem todos têm habilidade de se produzir, então alguns recursos são pertinentes. Mas a dica para este momento são as “pregadeiras” para prender o cabelo ou parcialmente deixando a franja solta, sempre dá um charme.



Os clássicos rabos de cavalo sempre caem muito bem, principalmente quando o cabelo não está muito apresentável, esconde bem e traduz um ar de limpeza. Os arcos de cabelo também voltaram à moda em diferentes tipos, combinando com a maquiagem e o look. O arco também libera o rosto de franja e laterais para quem tem rosto redondo, pois ajuda a alongar. Vale ressaltar que o leave-in e os reparadores de pontas são muito importantes para um resultado final.



Quais os segredos para cuidar dos cabelos em casa?



Ney: Gel de Linhaça para todos os tipos de cabelo (ferver uma colher de linhaça com um copo de água, coar, resfriar e aplicar no cabelo) servirá como tratamento e como gel, principalmente para quem tem o cabelo curto, vale conferir.



Abacate - lavar o cabelo e aplicar o abacate, deixar em touca por uma hora depois enxaguar e aplicar shampoo e condicionador. Esta é uma dica para cabelos secos e danificados.



Qual seu conselho para a mulher que precisa manter a autoestima?



Ney: Ser honesta com seu cabelo e sua personalidade! Descobrir e determinar uma linha de produtos específicos para seu tipo de cabelo é estar atenta, desde a limpeza do fio, tratamentos, corte e a cor. Uma vez acertando isto a autoestima estará em alta.



Para quem procurar um salão na quarentena, quais os cuidados?



Ney: O que determinará o bom atendimento, com segurança, será o atendimento individual. Início, meio e fim com o cliente. Observe os protocolos de entrada: tapete para a barreira sanitária ao entrar; álcool nas mãos, seja antes do atendimento ou no lavatório; a cadeira deve ser higienizada com álcool na sua presença; o profissional deve estar com a máscara e passar o álcool nas mãos antes de tocar no cliente. Todo este ritual deve sempre ser feito na presença do cliente para que ele se sinta seguro.