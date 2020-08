Pele linda no inverno

Rio - Os dias estão mais frios e com isso a nossa pele precisa de mais cuidados. Além de roupas mais pesadas, agora usamos máscaras e até o rosto fica escondido. Mas isso não é motivo para nos descuidarmos, certo? Para pegar dicas de como manter a pele bonita mesmo durante o inverno, eu conversei com a dermatologista Gabriella Vasconcellos, que deixou um importante alerta: hidratação é fundamental!

"Nessa época, até as peles mais oleosas tendem a ficar mais secas. Os banhos mais quentes contribuem. Sabe aqueles que fazem fumaça no banheiro todo? Esses banhos geram uma remoção da oleosidade natural da pele, que é muito importante para a hidratação", destaca a dermatologista Gabriella, que também é diretora da Clínica Goa.

A falta de cuidados nessa estação pode fazer com que a pele sofra um ressecamento, favorecendo linhas e rugas de expressão. Outro ponto importante é não descuidar do rosto. Devemos usar produtos específicos para a face, com PH ideal e texturas de acordo com cada tipo de pele, seja ela oleosa, seca, normal ou mista.

Com as temperaturas mais baixas é frequente o surgimento de doenças da pele como dermatites atópicas e seborreicas, psoríases e rosácea. Para evitar esses transtornos a dermatologista destacou algumas dicas muito importantes.

— Evite banhos muito quentes e lave o rosto antes do banho com água gelada;

— Evite coçar os olhos, que também têm uma tendência ao ressecamento, pois isso pode favorecer o surgimento de olheiras. Use um hidratante nos olhos quando sentir ressecado e use hidratantes sempre nessa região que é tão fina e sensível;

— Hidrate os lábios com qualquer hidratante específico para essa região, como manteiga de cacau ou qualquer outro encontrado nas farmácias. Não deixe de hidratar os lábios. Essa região de mucosa sofre muito nessa época, e isso favorece o envelhecimento da área;

— Use seu hidratante logo após o banho com a pele ainda úmida sem esfregar com força a toalha, isso vai fazer seu hidratante ficar ainda mais poderoso;

— Beba no mínimo 2 litros de água por dia, leve sempre uma garrafinha e capriche na hidratação;

— Se tiver que escolher um produto de rotina, deve ser o protetor solar. Existem vários protetores que ajudam na hidratação, melhoram oleosidade e ainda têm oxidantes na fórmula. Use e abuse, não é porque o sol está mais fraco que ele não está ali.