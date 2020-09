Rapidinhas da Semana - 08/09

O “Cabíria Festival – Mulheres & Audiovisual”, terá a sua segunda edição online, de 18 a 29 de novembro. Toda a programação será gratuita. O evento é uma expansão do Cabíria Prêmio de Roteiro que desde 2015 incentiva a valorização de roteiristas mulheres e protagonistas inspiradoras, sob o lema “Por mais mulheres nas telas e atrás das câmeras”. Neste ano, na 5ª edição da premiação, as ações se ampliaram através da gratuidade para roteiristas negras, indígenas, mulheres PcD (pessoas com deficiência) e pessoas trans nas quatro categorias de premiação. Confira no site: www.cabiria.com.br

O Grupo Samba Hotéis, rede com 6 anos de atuação no mercado, conta agora com uma nova opção de hospedagem, na modalidade soft brand, a Pousada dos Reis By Samba Hotéis, em Búzios. Situada em uma das poucas áreas de Mata Atlântica existentes na cidade, o local se destaca por oferecer o charme de uma pousada com os serviços de hotelaria. Segundo o diretor de relacionamento com Investidores da rede, Fred Carvalho, “Serão mais quatro aberturas até o final do ano. A pandemia nos ensinou, nos permitiu enxergar diversas oportunidades, com um empreendimento mais ajustado aos novos tempos, com produtos mais acessíveis e destinos ainda mais atrativos”, destacou.