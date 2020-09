Humor também é coisa de mulher

Quem disse que humor também não é coisa de mulher? Nova sensação da internet, a humorista Bia Napolitano é a prova de que mulheres também se destacam levando divertimento, criatividade e humor inteligente para o nosso dia-a-dia. O bom humor reflete em tudo, ajuda na autoestima e isso faz o nossa vida mais leve. E através de seu perfil no Instagram, ( @bianapolitano ), a humorista faz esse trabalho de transmitir alegria e alto astral.Formada em direito, Bia atuou durante dez anos em empresas. Mas uma viagem para a Alemanha mudou sua história, “Publiquei um vídeo dançando loucamente feliz, durante a viagem. Bombou!”, conta Bia. Aconselhada por amigos e familiares a criar mais conteúdos ela mudou radicalmente a carreira. A humorista começou a produzir divertido conteúdo, com inteligentes esquetes de humor, quadros e desafios semanais e seus vídeos viralizaram. “Deixei a advocacia para mergulhar nesse universo. Não sabia exatamente aonde eu iria estar em dois anos. Comemoro cada pequena conquista do dia a dia”, conta ela.Na última semana, a humorista atingiu a marca de um milhão de seguidores no Instagram, também é destaque no TikTok, com quase 500 mil seguidores, mais uma rede para divertir os fãs. “Posso dizer tranquilamente que hoje estou vivendo a melhor fase da minha vida! Tenho várias referências e hoje estar mais próxima delas é incrível, principalmente pelo fato de ser mulher e ver as pessoas curtindo e consumindo o humor feminino!”, celebra ela.