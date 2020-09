Rapidinhas da Semana - 21/09

Missa pela doação de órgãos

O cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta, celebra missa em ação de graças aos doadores de órgãos na próxima sexta, dia 25, às 9h, no Hospital São Francisco na Providência de Deus, na Tijuca. A cerimônia integra a programação do Dia Nacional da Doação de Órgãos, comemorado no dia 27 de setembro. O hospital é o principal centro transplantador renal do RJ. A taxa de doadores efetivos de órgãos teve uma queda de cerca de 6,5% no primeiro semestre deste ano, devido à Covid-19, de acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos (ABTO). O Hospital São Francisco foi o único a não interromper a realização dos procedimentos durante o período.

Evento online celebra o Dia Internacional da Paz

No Dia Internacional da Paz, da Organização das Nações Unidas, celebrado em 21 de setembro, o Instituto Heartfulness promove evento virtual seguido de uma meditação mundial sincronizada. O encontro começa às 20h. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site http://heartfulness.org/peaceday

Escritora conquista primeiro lugar do International Latino Book Awards 2020

A escritora paulistana Karina Manasseh conquistou o primeiro lugar do International Latino Book Awards, com o livro Cabul e a Dança das Borboletas. - Divulgação A escritora paulistana Karina Manasseh conquistou o primeiro lugar do International Latino Book Awards, com a obra "Cabul e a Dança das Borboletas". O livro, publicado pela editora Edite, concorreu na categoria Melhor Livro de Ficção em Português. A premiação reconhece as melhores produções literárias latinas anualmente nos Estados Unidos desde 1997. A obra conta a história de escolhas e caminhos que podem ser tomados e da fragilidade que todos nós compartilhamos, mas com esperança de que dias melhores virão.

Evento online oferece palestras gratuitas para ajudar na recuperação de empresas

De 19 a 23 de outubro, o Grupo Bittencourt, especializado no desenvolvimento, gestão e expansão de redes de negócios e franquias, promove o BConnected, o maior evento 100% online e gratuito da América Latina sobre redes de negócios e franquias. O objetivo é ajudar na retomada do crescimento e na recuperação das empresas. Serão mais de 50 horas de conteúdo exclusivo pela internet. Unilever, Hering, 99, Johnson & Johnson, Magazine Luiza, Intimissimi, Nespresso e Xiaomi são algumas das empresas que participarão do evento. Informações no site https://bconnected.com.br/

Ação de conscientização da rosácea no Brasil

A Bioderma, marca francesa de acompanhamento dermatológico, lança no Brasil uma campanha para aumentar a conscientização sobre as consequências físicas e psicológicas da Rosácea. A campanha SOS Rosácea ( www.sosrosacea.com.br ) surge para acabar com os estigmas que recaem sobre a doença, a necessidade de diagnóstico e tratamento e para ajudar no conforto e na qualidade de vida dos pacientes. A rosácea é uma doença crônica e inflamatória que não tem cura, mas tem controle. Os sintomas envolvem vermelhidões na pele e a doença pode impactar física e psicologicamente o paciente, pois seus sinais podem ser confundidos com vergonha, insegurança, entre outros.

Exposição conta a história dos habitantes de Nova Iguaçu

Para dar visibilidade às memórias dos primeiros habitantes da região, a Prefeitura de Nova Iguaçu promove a exposição “A cultura tupi nas terras de Guaguassu: Fragmentos da história iguaçuana da Pré-História ao Século XVII”. A mostra conta com o apoio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o Instituto de Arqueologia Brasileira (IAB). Gravuras, vasos de barro, urnas funerárias, cocares e outros artefatos indígenas diversos compõem o acervo da exposição. Outro atrativo consiste nas primeiras edições de livros raros do século XVI. A mostra tem entrada gratuita e fica até 18 de dezembro no Complexo Cultural de Nova Iguaçu: Casa de Cultura Ney Alberto.

Sorvete delivery na pandemia

A loja de sorvetes artesanais Sorvete Brasil, em Ipanema, registra um sucesso de vendas mesmo durante a pandemia. Com o aumento do serviço delivery, a loja oferece promoções e ajuda a deixar o isolamento social mais doce. Os campeões de vendas são os sabores creme de limão com merengue, manga, chocolate trufado com amêndoas e chocolate branco com cookies.

LEITURINHA

Livro Axiomas da Prosperidade, de Janguiê Diniz - Divulgação "Axiomas da Prosperidade", Janguiê Diniz (Editora Novo Século) - A obra é uma aula deliciosa de um menino humilde, apaixonado pela vida, pela família, pelo trabalho duro. A vida é feita de altos e baixos. O livro ensina a lidar com esses altos e baixos e explica como nossos problemas são infinitamente menores que os dos outros, pois todos eles têm solução.

