Dicas para usar o Tie Dye e arrasar no look

Já garantiu a sua camiseta ou moletom com a estampa do momento? O Tie Dye veio para ficar durante a quarentena. Um estilo alegre, colorido e que é a cara da primavera. Mas só porque está na moda, não podemos exagerar. O consultor de estilo João Freire deixou algumas dicas para usar a novidade com segurança e não errar no look. Segundo ele, essa tendência pode se tornar inadequada se usada em ambientes que exigem mais formalidade.



- É algo bem descontraído. Deve ser usado em momentos de lazer e situações casuais. Limite e bom senso são sempre bem-vindos! Infelizmente não são tão frequentes como deveriam ser. O isolamento social intensificou a tendência, mas não o limite - completa João Freire, que é especialista em moda.



O consultor se tornou um dos nomes queridinhos da moda e consultoria de imagem no Brasil. João estudou em Nova York e já foi eleito como um dos 25 homens mais bem-vestidos pela “Revista GQ”. Ele explica que é preciso, antes de mais nada, entender a origem do que se está usando.



- O Tie Dye nada mais é do que uma tendência que surgiu nos Estados Unidos com o movimento hippie. Desde então segue forte em vários elementos, não apenas no vestuário. E, sem dúvida, o isolamento social aumentou essa tendência. Tie Dye, em tradução livre, significa ‘amarrar e tingir’, ou seja, é uma técnica simples e antiga de tingimento de roupa. O isolamento fez isso ressurgir porque as pessoas estavam com mais tempo em casa, testando receitas, habilidades novas e limpando o armário – explica ele.



Fique ligado nas dicas do especialista e arrase no look:



Onde não fica bem o Tie Dye?

Em ambientes formais não cai bem. É uma tendência bem descontraída, deve ser usada em momentos de lazer e situações casuais. Além disso, quando o look é inteiro tie dye pode ser ‘perigoso’. Nem todo mundo fica bem, assim como nem todo moletom combina. O bom senso deve existir na hora de se vestir. Até rimou (risos).

Uma opção para não falhar é optar pelos tons neutros ou duas cores. Além de discretos, eles cansam menos. Optar por uma peça “ponto de luz” também é uma boa. Misturar com jeans, por exemplo, fica incrível.



E em acessórios, fica bom?

Combina em bolsas, chinelos, tênis, até em objetos de decoração. Uma boa dica para evitar erros é o autoconhecimento. Conhecer o seu próprio estilo e até seu físico é fundamental para uma boa imagem e postura. Tie Dye é a tendência que mais vemos no Instagram, mas isso não significa que combine com todo mundo ou em todo momento.

