Influencer Agustin Fernandez dá dicas especiais para manter o make o dia inteiro Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/10/2020 09:43 | Atualizado 29/10/2020 10:03

Quem aí não sonha em manter um make perfeito até o final do dia? Eu também quero saber qual é esse segredo! Por isso peguei algumas dicas com um especialista no assunto, o influencer e maquiador Agustin Fernandez. Confira as dicas de como preparar a pele para que a maquiagem do dia a dia dure mais tempo.



O maquiador ensinou como manter a pele hidratada, com aspecto saudável e para uma maquiagem com maior durabilidade. Principalmente aquela make do dia a dia, que muitas mulheres fazem no início da manhã e quando chega na metade do dia, a pele já absorveu. Segundo Agustin, o segredo é preparar e hidratar bem a pele para que não absorva a base e demais produtos.



- A pele precisa estar limpa e bem hidratada para receber a maquiagem, caso contrário, por mais que seus produtos sejam de boa qualidade, a pele absorve e em poucas horas, a maquiagem fica com aspecto não muito legal - explicou o maquiador, que tem uma linha própria de produtos para pele.



Passo a passo:



1 - Primeiro é necessário limpar bem a pele, por isso, tudo começa pelo mousse de limpeza. Lave bem o rosto com o produto, sempre com água gelada, pois a temperatura mais fria ajuda a fechar os poros. Também é importante secar bem a pele após a lavagem.



2 - O segundo passo é a água termal, produto essencial para os cuidados com a pele, pois ela equilibra o ph e tonifica.



3 - Depois do rosto bem limpinho, é a vez do primer, ele vai ajudar para não deixar a pele sugar a base ou o protetor com cor. Em seguida vem o buster, responsável por fechar os poros. Por último, o hidratante. Hidratar a pele é essencial para todos os tipos, até as oleosas.



4 - Com o rosto limpo e hidratado corretamente, a pele não tem necessidade de sugar a base e demais produtos, tendo assim, uma maquiagem que dura muito mais tempo.