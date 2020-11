Por O Dia

Publicado 13/11/2020 08:51 | Atualizado 13/11/2020 09:04

Eu amo comida portuguesa! E vocês? Eles têm muita fartura, ingredientes saborosos e temperos incríveis. E nós brasileiros temos a essência portuguesa na nossa história e na nossa cozinha também! Você sabia que essa culinária vai muito além do tradicional bacalhau?Entre os dias 20 e 29 de novembro acontecerá em Arraial D’Ajuda a segunda edição do Festival Esquina do Mundo, desta vez com o tema Portugal, Histórias e Sabores. Os chefs e estabelecimentos participantes vão exibir suas técnicas e criatividade em lanches, petiscos, entrada, prato principal e sobremesa. E nós, é claro, pegamos dicas com dois chefs renomados sobre essa delícia de culinária. Anote aí e saboreie essas delícias!Ingredientes:- 100g de fettuccine de massa fresca;- 100g de Bacalhau (preferência lombo cortado em cubo);- 50g de azeitona preta;- 2 colheres de molho branco;- Azeite extra virgem;- Tomate cereja;- Salsinha, manjericão, alho;- Queijo parmesão;- Sal e pimenta do reino à gosto.Modo de preparar:Saltear o bacalhau em azeite extra virgem de oliva e pasta de alho batido. Juntar pedacinhos de tomate cereja, salsinha, bastante manjericão e corrigir com sal e pimenta do reino. Separadamente bata a azeitona preta com molho branco para dar maciez e ficar aveludado. Provar e corrigir o alho, sal e pimenta e reservar. Em uma panela, cozinhar o fettuccine e depois de 3 ou 4 minutos saltear junto com o molho de bacalhau e com os tomatinhos feitos anteriormente. Refogar e saltear bem.Para montar, pegue com uma concha uma porção da massa e coloque sobre a pasta de azeitona preta. Coloque o resto do molho que ficou na frigideira por cima, um arranjo de erva e está pronto para servir. Pode acrescentar parmesão ralado no final ou salteado na hora que juntar o molho com a massa.DICA DO CHEF: O principal do prato é usar ingrediente de boa qualidadeIngredientes:- 250g de filé mignon;- Batatas ao Murro - 2 batatas médias (160g), 1 colher de sopa de azeite de oliva (5ml), 2 colheres de chá de alecrim, sal e pimenta do reino a gosto.Modo de preparar (batatas):- Cozinhe as batatas em água com sal sem retirar a casca até ficarem macias;- Cubra uma forma com papel alumínio e amasse as batatas com a mão ou com a ajuda de um copo até abrirem;- Tempere com azeite , alecrim sal e pimenta;- Leve ao forno alto (230°C) e deixe até que fiquem douradas e crocantes por fora.Molho:- 1 colher de chá de azeite de oliva;- 1/2 cebola média;- 2 dentes de alho;- 2 colheres de sopa de vinagre balsâmico;- 1 pedaço pequeno de gengibre;- 1 colher de café de curry;- 350ml de vinho tinto seco;- 300ml de caldo de carne;- 2 colheres sopa de manteiga;- Sal, pimenta verde e negra a gosto;- Pimenta rosa para decorar.Modo de preparar (molho):- Picar a cebola e o alho em cubos pequenos. Refogar bem com o azeite;- Corte o gengibre em cubos pequenos e adicione ao refogado de cebola e alho. Junte o curry e mexa bem para integrar tudo;- Adicione o vinagre balsâmico e um copo de vinho. Misture tudo e continue cozinhando em fogo baixo até evaporar o álcool. Repita esta operação com os outros dois copos de vinho e deixe reduzir;- Passe o molho por um chinoy e coloque sobre o filé mignon e decore com pimenta rosa.Mais informações pelo Instagram do Festival Esquina do Mundo.