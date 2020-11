Micropigmentação labial é a novidade para realçar a boca Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 22:02

Destacar os lábios é sempre uma opção bastante apreciada pelas meninas que desejam bocas marcantes. Ainda bem que a estética nos oferece mais opções a cada dia! A micropigmentação é uma evolução da maquiagem definitiva, a técnica que foi usada há alguns anos. Mas agora esse procedimento também pode ajudar a realçar os lábios. Atualmente ele também faz muito sucesso no realce de sobrancelhas e recentemente ganhou um novo destaque: a técnica para destacar e deixar os lábios mais bonitos. E se o assunto é ficar mais bonita e aumentar a autoestima, nós adoramos!



A especialista em micropigmentação Deise Damas, que também é professora da técnica no Brasil e no exterior, explica os benefícios e as indicações do procedimento.



- Hoje a micropigmentação é feita em uma camada mais superficial e trabalhamos com pigmentos próprios para esta técnica. O trabalho busca sempre valorizar a beleza natural de cada pessoa, sem mudanças radicais, apenas reforçando o que pessoa já tem de mais bonito. A ideia é deixar o aspecto de lábios saudáveis - explica Deise Damas.



A especialista explica que a micropimentação labial tem como objetivo:

- Dar cor aos lábios que são pálidos (deixando-os com ar de lábios saudáveis);

- Deixar lábios arroxeados com tom rosado;

- Dar definição nas bordas (normalmente perdida pelo tempo ou descamação da pele);

- Substituir o batom (a cor pode ser escolhida pela cliente e vai dos tons rosados suaves até os vermelhos);

- Corrigir cicatrizes após cirurgias ou deformações de nascença.



Dica da especialista: Deise explica que a durabilidade dessa técnica é de dois anos. “Importante dizer que após o procedimento é preciso evitar alimentos e bebidas quentes nas primeiras horas, evitar sol e praia por uma semana”, alerta.