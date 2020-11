ONU Brasil lança campanha pelo fim da violência contra as mulheres Divulgação

Publicado 27/11/2020 19:12

Hoje é mais um dia marcado na luta para acabar com a violência contra a mulher. O Maracanã e os Arcos da Lapa estarão iluminados com a cor laranja como forma de adesão à campanha UNA-SE pelo Fim da Violência contra as Mulheres, lançada pela ONU Brasil. E logo hoje recebemos a notícia de mais caso terrível de agressão aqui no RJ. Um policial militar foi preso após sequestrar e matar a namorada. Ela ficou horas como refém no campus da universidade onde estudava, em Valença. A jovem levou um tiro na boca. Até quando? Com essa notícia, devemos nos tornar mais fortes e fazer desse um dia ainda mais importante nesse luta.



A campanha UNA-SE pelo Fim da Violência contra as Mulheres tem como foco a pandemia COVID-19 e o aumento alarmante da pandemia de violência contra as mulheres já existente. Esse ano, a ONU Brasil lança a campanha “Onde Você Está Que Não Me Vê?”, com o conceito Somos Nossa Existência. A mobilização está sendo implementada nos 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, entre 20 de novembro a 10 de dezembro.



Na ação, 22 mulheres representativas serão homenageadas ao longo dos dias: camponesas, negras, trans, indígenas, lésbicas, idosas, as que estão na linha de frente da COVID-19, quilombolas, empregadas domésticas, mães solo, imigrantes e refugiadas, mulheres do esporte, do sistema de justiça, com deficiência, educadoras, empreendedoras, comunicadoras, religiosas, da cultura e das Forças Armadas.



O vídeo da campanha foi produzido durante a pandemia de Covid-19 de forma 100% remota e conta com a participação das 22 mulheres que captaram as próprias imagens e se autoidentificaram em seus créditos. A música escolhida é “O Que se Cala”, uma composição de Douglas Germano, com interpretação de Elza Soares. A letra trata da livre expressão, liberdade de fala, amor, união, empatia e visibilidade.



Os Arcos da Lapa estão iluminados de laranja, cor que representa o enfrentamento à violência contra mulheres e meninas, pela RioLuz, que aderiu à campanha, desde o dia 25 de novembro até 10 de dezembro. O Maracanã também será iluminado de laranja com a adesão da campanha pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, hoje e no dia 4/12, de 19h às 22h.



Vamos iluminar, vamos lutar por respeito e dignidade. Vamos abraçar quantas causas vierem para que possamos reduzir números tão alarmantes e tão revoltantes!



Onde você está que não me vê?