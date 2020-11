Cantor Dienis e Letícia Spiller lançam projeto "Natal para Todos" Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/11/2020

O cantor Dienis e a atriz Letícia Spiller lançam o projeto “Natal para Todos”. A ação vai reunir vários singles, com participação de vários artistas e parte da renda obtida com o trabalho vai ajudar o ACNUR – Instituição ligada à ONU, que apoia refugiados no mundo todo. A cada semana uma música diferente será lançada. Esta semana está no ar o single “Pandeiro de Natal”, disponível em todas as plataformas digitais, com participação de Mart'nália. A campanha terá ainda as artistas Fanny Lu (atriz e cantora colombiana) e Cristina Mel (cantora gospel). Em 2019, Dienis e Letícia lançaram a música “Lua Cheia”, que ultrapassou a marca de 1,5 milhão de acessos. Hoje os dois se juntam novamente nesta causa social.

Mariana Rios lança seu primeiro livro

A cantora e apresentadora Mariana Rios acaba de lançar o seu primeiro livro. Em "Basta sentir - Como realizar seus sonhos de maneira simples e prática”, da Editora Planeta, a atriz conta sua história desde o início da carreira e revela o método que a permitiu conquistar tudo que sempre sonhou. Com nota de abertura feita pelo padre Fábio de Melo, o livro mostra a forte relação entre os sonhos. “Não é milagre, nem merecimento, nem abracadabra: é poder dirigido. De onde ele vem? De nenhum lugar externo, uma vez que já existe em cada um de nós. Você não precisa adquirir esse poder. Você já o tem, mas deve entendê-lo, utilizá-lo, dirigi-lo e reforçá-lo quando o primeiro de seus objetivos se concretiza!” (Basta sentir, página 15).

Mãe solo cria aplicativo de colaboração para incentivar união entre as pessoas

O Happy Help, ferramenta que promove troca de ajuda entre pessoas por todo o território nacional, chegou ao mercado. O aplicativo gratuito cria uma rede de apoio entre o público por meio do compartilhamento de conhecimentos, talentos e habilidades e tem como propósito criar um mundo mais colaborativo. A ideia nasceu após a fundadora, Manuela Schmidt, sentir na pele a necessidade de buscar por uma rede de apoio, quando em 2018, longe da família, com uma filha de quase dois anos de idade e esposo doente, necessitou contar com a ajuda de amigos e vizinhos. Essa ajuda veio sob a forma de tarefas como levar o cão a passear, cuidados com a filha e com a casa, entre outros e se intensificou após o falecimento de seu marido.



Multinacional doa R$ 4 milhões para ajudar no combate à Covid-19 no Brasil

A Novelis, líder mundial em laminados e reciclagem de alumínio, anuncia a doação no valor total de R$ 4 milhões destinada à prevenção e combate dos impactos causados pela Covid-19, em cooperação com instituições públicas e hospitais. Um dos grandes beneficiados é o Instituto Butantan, que recebe da Novelis um aporte de R$ 1,160 milhão para ser empregado em pesquisa e produção da vacina Coronavac. Outros R$ 200 mil foram destinados ao Programa USP Vida, da Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo (FUSP), que também realiza pesquisas para combater a Covid-19.

Boticário inaugura novo modelo de loja no Norte Shopping

O Boticário acaba de inaugurar um novo modelo de loja no segundo piso do Norte Shopping. Com um conceito voltado para proporcionar experiências para o consumidor, esta é a segunda loja do Rio de Janeiro neste modelo – a primeira fica no BarraShopping. Inspirada em uma botica, como aquela que deu origem à marca há 40 anos, mas agora com códigos contemporâneos, a loja ajuda a contar ao consumidor as histórias mais emblemáticas do Boticário e revela a alquimia por trás do desenvolvimento dos seus produtos.



Festival ALMA terá evento digital de negócios conscientes

Do dia 1 até 3 de dezembro acontece a 6º edição do Festival ALMA - Festival Digital de Negócios Conscientes, um evento virtual que reúne grandes nomes do mercado para discutir o futuro dos negócios e da economia, com temas que permeiam o universo de inovação, diversidade e cultura evolutiva. Esta edição conta com 50% de mulheres e pessoas pretas como convidadas principais, debatendo temas sobre o mercado de trabalho, economia e inovação.

LEITURINHA

“Mulheres de Minha Alma”, Isabel Allende, tradução de Ivone Benedetti (Editora Bertrand Brasil). Próxima de completar 80 anos, a escritora vencedora de mais de 60 prêmios internacionais, lança esse inédito mergulho na não ficção. O livro é um verdadeiro manifesto contra o patriarcado e compara a atual revolução feminista com as revoluções próprias da vida de Isabel. “Em que consiste o meu feminismo? Não é o que temos entre as pernas, mas, sim, entre as duas orelhas”.