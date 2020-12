os cantores de ópera do Theatro Municipal, Fernanda Schleder e Frederico Assismoção no Concerto de Natal do Cristo Redentor Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/12/2020 16:50 | Atualizado 22/12/2020 17:00

O concerto de natal do Santuário Cristo Redentor foi um sucesso! Realizado no último domingo (20/12), o evento on-line contou com a participação do Coral e Orquestra EntreAtto e os cantores de ópera do Theatro Municipal, Fernanda Schleder e Frederico Assis. A live foi apresentada por mim e pelo nosso querido Padre Omar, reitor do Cristo. No repertório do concerto, que foi transmitido ao vivo, lindas canções de Natal que emocionaram o público.

Cantora Fanny Lu participa do "Natal para Todos"

A cantora colombiana Fanny Lu está participando do projeto "Natal para Todos" Divulgação

Publicidade

A cantora colombiana Fanny Lu, jurada do programa The Voice Colômbia e estrela latina, está participando do projeto “Natal para Todos”, que vai realizar a gravação de vários um singles, com parte da renda revertida para o ACNUR – instituição ligada à ONU, que apoia refugiados no mundo todo. A ação é uma iniciativa do artista Dienis e da atriz Letícia Spiller. Fanny interpretou a tradicional música “Noite de Paz” em ritmo de salsa. A cantora já esteve no Brasil cantando com Dienis no ano passado.

LEITURINHA

Livro Pacientes que curam – o cotidiano de uma médica do SUS, escrito por Julia Rocha Divulgação

Publicidade

“Pacientes que curam – o cotidiano de uma médica do SUS”, Julia Rocha (Editora Civilização Brasileira) – A autora conta seu cotidiano trabalhando no atendimento pelo SUS, o relato de uma mulher negra, médica de família e comunidade, mãe e cantora. O livro é recheado com relatos emocionantes.