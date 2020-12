Narjara Turetta aparece vestida de Mamãe Noel

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 19:53

No clima de Natal, a atriz Narjara Turetta fez um ensaio fotográfico inusitado e se vestiu de “Mamãe Noel”. Ela recebeu elogios em suas redes sociais ( @narjaraturetta ) e fez sucesso com os fãs.“Em um ano tão difícil, decidi descontrair e postar essas fotos divertidas. Postei no meu instagram e a repercussão está sendo maravilhosa. Neste natal eu desejo que o menino Jesus faça uma manjedoura em nossos corações e que esse amor perdure por todo o ano de 2021, trazendo muita paz e esperança para todos”, disse a atriz.As fotos foram feitas por Vinícius Bertoli, na Casa de Arte e Cultura Julieta de Serpa. Para 2021, Narjara está com vários projetos, vai continuar gravando a série “Maldivas”, da Netflix e também está na expectativa de começar a rodar o filme “Barão Hirch”.