Cuidado com uso de maquiagens guardadas há muito tempo Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/12/2020 10:04

O fim do ano é uma ótima época para fazer aquela faxina para liberar energias e renovar. Inclusive nos itens de beleza! Com a pandemia, alguns produtos de maquiagem ficaram guardados e sem uso. Por serem armazenadas, muitas vezes, em locais que sofrem com umidade, esses produtos podem estar fora da validade ou ainda pior, estragados. Eu cuido bem dos meus produtos e estou sempre atenta. E vocês, meninas?



- As maquiagens, quando armazenadas no banheiro ou em qualquer outro local úmido, podem mofar antes mesmo de extrapolarem o prazo de validade. Quando isso acontece, mesmo que em parte na maquiagem, o produto já está todo contaminado - alerta a dermatologista Fabiana Seidl.



Produtos já vencidos, contaminados ou mofados podem trazer vários danos à saúde.



- Ao colocar um produto contaminado com fungo na pele, a pessoa corre o risco de desenvolver uma infecção cutânea superficial ou até mesmo profunda, dependendo do tipo de fungo. Além disso, ainda existe o risco de inalação de esporos do fungo podendo levar a problemas pulmonares. É claro que isso depende muito de cada indivíduo, mas aconselho não utilizar sob hipótese nenhuma - explica Fabiana.



Maquiagens com mofo ou vencidas podem causar dermatite de contato na pele, irritação, inflamação, micoses e até espinhas.



- Mantenha sua maquiagem em ambiente limpo e seco, evite deixar abertas no banheiro. Opte também por pincéis ou esponjas higienizadas para não prejudicar a saúde da sua pele - explica a dermatologista Mariana Corrêa.