Investidora lança linha de crédito para empreendedoras Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 18:26

Uma ótima opção para mulheres que buscam um meio para abrir um pequeno negócio em 2021 ou alavancar o empreendimento que já possuem é a linha de crédito lançada pela investidora carioca Camila Farani. O programa “Ela Vence”, desenvolvido em parceria com a Parciom está oferendo crédito de até R$ 50 mil com taxas de juros de 0,49% ao mês para empreendedoras. Elas têm até o dia 31/12 para aderir à linha de crédito com juros reduzidos. O “Ela Vence” é um projeto focado em capacitação, conexões, inovação e desenvolvimento econômico de mulheres brasileiras. O crédito tem 6 meses de carência e 36 meses para pagamento. Podem solicitar os recursos microempreendedoras Individuais (MEI) e também Micro e Pequenas Empresas. "O acesso a crédito e produtos financeiros aparece entre as principais dores das empreendedoras no país. Com essa parceria queremos levar uma oportunidade real para que mais mulheres tenham crédito para uso consciente aplicável nos negócios neste momento tão desafiador", afirma Camila Farani.

Werner Downtown com novidades para o fim de ano

Werner Downtown com novidades para o final de ano Divulgação

Falando em ficar linda, o salão Werner do Shopping Downtown está com inúmeros tratamentos maravilhosos para esse final de ano. A Bianca Roldão, proprietária da loja, dá algumas dicas especiais. “As clientes estão retornando após o período de isolamento com os cabelos bem danificados, estamos com alguns protocolos de tratamentos e vários descontos. Após avaliação técnica, indicamos o protocolo adequado aos fios. Temos protocolos de reconstrução, nutrição, cabelos coloridos e mix entre eles. E assim nossas clientes ficarão lindas para o réveillon”, explica Bianca.

Educação montessoriana em alta no Rio

Tradicional escola montessoriana chega à Zona Sul do Rio Divulgação

Depois de 43 anos em funcionamento na Tijuca, a tradicional “Meimei Escola Montessoriana” chega à Zona Sul do RJ, com uma filosofia de educação moderna e com foco na autonomia do aluno. A abertura da nova unidade é fruto de uma parceria com o grupo Bahema Educação, que conta com mais de 20 instituições de ensino no portfólio e acontece no momento em que diversas instituições de ensino tradicionais encerram suas atividades.

Banco digital para crianças e adolescentes

A empresa Trampolin lança oficialmente o aplicativo NeagleBank, um banco digital voltado para o público jovem, que leva o nome de um canal no YouTube. Pelo aplicativo, jovens e adolescentes podem receber mesada, fazer transferências, comprar créditos para jogos on-line e ter seu próprio cartão de crédito pré-pago. A conta digital voltada sobretudo para menores de 18 anos ficou entre os apps de finanças mais baixados na Play Store e Apple Store no Brasil. A iniciativa é também uma parceria com os youtubers Victor Trindade (Eagle) e Gabriel Soares (Neox).

LEITURINHA

Livro Meu Corpo Minha Casa, de Rupi Kaur Divulgação

“Meu corpo minha casa”, Rupi Kaur (Editora Planeta). Esta é a terceira coletânea de Rupi Kaur, uma das maiores poetas da atualidade. Desta vez, a obra traz o corpo como o templo sagrado, o espaço de conexão consigo e com o outro, único, insubstituível e pleno por essência. Amor, sexo, abuso, trauma, perda, feminilidade, família e imigração. “Depois de tanto tempo separados, minha mente e meu corpo enfim voltam a se encontrar”, resume a autora.