Aprenda uma deliciosa receita de pavê de limão para o Réveillon

Publicado 31/12/2020 10:26 | Atualizado 31/12/2020 11:02

Para adoçar a nossa ceia de Réveillon peguei uma super receita de pavê de limão com a Marília Minczuk, confeiteira da rede SaintClair Cafeteria. A rede de cafeterias possui lojas em Barra do Piraí, Nova Iguaçu e Campo Grande. Por causa do período de pandemia precisou se reinventar, perderam fornecedores de tortas e a Marília começou fazer as sobremesas. Agora a confeitaria é o carro-chefe das cafeterias. São tortas, doces, bolos, sobremesas e muitas guloseimas para adoçar nossos dias.



- Hoje me reencontrei na confeitaria. Sou contadora de formação e em meio aquele que seria o pior momento profissional para mim, quando me vi sem perspectivas devido à falência da indústria ao qual me dediquei por mais de 20 anos, comecei a vender taças de pavê de limão para os vizinhos, foi então que percebi um mercado aliado à paixão que eu tinha pela confeitaria – explica Marília.



Com a mudança, a rede já está buscando abrir mais cafeterias, em outros endereços e hoje atuam também com delivery. No Natal eles fizeram mais de 40 entregas de doces, salgados e panetones.



- Essa receita de pavê de limão tem um significado especial para mim. É uma sobremesa muito refrescante, combina muito com o cardápio da ceia de réveillon. É uma sobremesa bem brasileira, devido ao sabor intenso do limão. Foi a primeira receita que eu fiz quando iniciei na confeitaria e até hoje é o pavê mais pedido para as festas de fim de ano – comenta a confeiteira.



Pavê de limão



Ingredientes:

- 2 pacotes de biscoito tipo maisena;

- 2 latas ou caixinhas de leite condensado;

- Suco de 8 limões;

- Raspas de 2 limões.



Modo de preparo:

Quebre os biscoitos com as mãos ou no processador, mas não deixe muito triturado. É importante sentir o biscoito crocante. Em uma bacia despeje as duas caixinhas de leite condensado e o suco de oito limões. Mexa até formar um creme consistente.



Montagem: Intercale camadas de creme, biscoito e por último o creme. Decore com raspas de dois limões. Coloque para gelar por 12 horas e sirva gelado.



Decoração opcional: Chantily ou claras em neve batidas com açúcar. Para decorar você colocará essa camada por último antes das raspas de limão.



Tempo de preparo: 15 minutos

Rendimento: 8 porções