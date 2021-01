Por O Dia

Publicado 04/01/2021 21:58 | Atualizado 04/01/2021 22:00

Lançada há um mês, a campanha da Veganuary, uma organização internacional sem fins lucrativos que promove o veganismo ao redor do mundo, já conta com a adesão de 440 mil pessoas. No Brasil, o movimento conta com o apoio de embaixadores como a apresentadora Xuxa, os atores Emiliano D’Avila e Natália Rosa. Ao se inscrever, os participantes recebem um livro digital com receitas das celebridades e e-mails diários com dicas de filmes, receitas, nutrição, proteção animal, entre outros. A organização reconhece que, entre os fatores que impulsionaram o número recorde de inscritos, destaca-se a preocupação com a saúde. Para se inscrever gratuitamente é só acessar www.veganuary.com/pt-br/inscreva-se