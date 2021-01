Personal trainer ensina exercícios para perder peso e mudar de vez a rotina Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 09:59 | Atualizado 12/01/2021 10:17

O início do ano é uma época para virar a chave, certo? E um dos principais desejos é emagrecer. Se esse também é o seu desejo, chegou a hora de começar! O personal trainer Max Vanderson da Costa, mestre em Ciência do Exercício do Esporte, explica quais são os exercícios indicados para fazer em casa e dá dicas de como perder peso.



- Com a pandemia, o treinamento on-line se tornou uma excelente ferramenta para a realização de exercícios em casa, principalmente para quem deseja emagrecer. Para os que preferirem um apoio, uma das formas seguras e baratas para obter um programa de exercícios é contratar um personal trainer on-line – explica Max.



Confira a dica do especialista com 4 exercícios práticos para fazer em casa ou na academia:



1 - Agachamento com salto - Coloque seus pés em uma superfície plana, como se estivesse prestes a se agachar por conta de um peso, com as mãos atrás da cabeça. Desça até ficar paralelo ao chão e depois suba o mais alto possível, assegurando-se de estar pulando alto o suficiente para fazer maior esforço com os tornozelos, os joelhos e os quadris. Quando voltar ao chão, tente absorver o peso do salto com a parte da frente dos pés e na sequência fique na ponta dos pés enquanto os quadris descem para o próximo agachamento.



2 - Corrida estacionária - A corrida estacionária simula uma corrida de rua, o movimento é semelhante, com menos amplitude, ou seja, você finge que vai correr, mas permanece onde está.



3 - Prancha de três apoios - A partir da posição normal de prancha, um pé no chão em aproximadamente 15 centímetros. Tente manter o corpo em uma posição estável, sem inclinar-se para os lados. Alterne a perna elevada a cada dez segundos, até alcançar o tempo total do exercício.



4 - Salto de esqui no gelo - Fique em pé, com os pés juntos. Empurre lateralmente para direta, tentando pular o mais longe possível. Caia no chão com o pé direito, absorva o peso e, imediatamente, pule para esquerda, pisando de volta com seu pé esquerdo. Faça isso ininterruptamente, até alcançar o tempo total do exercício.



Dicas para perder peso:



1 - Beba mais água;

2 - Evite bebidas alcoólicas;

3 - Durma cedo! A Perda de sono aumenta o risco de obesidade;

4 - Evite bebidas açucaradas. Uma estratégia bem interessante para evitar doces é fazer uso de bebidas amargas, como o café, antes das refeições.



Agora é só colocar as dicas em prática e arrasar no verão!