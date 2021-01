Como escolher a escola em tempos de pandemia? Divulgação

Por O Dia

Publicado 17/01/2021 06:00

Estamos no início de ano e mesmo em um período de pandemia essa época ainda traz um problema antigo, muito conhecido pelos pais: escolher uma escola para seus filhos! As aulas on-line são um grande desafio para os pequenos. Com tantas restrições fica ainda mais desafiador conseguir um espaço que ajude as crianças nessa etapa. Por isso, peguei algumas dicas com o educador Edson Urubatan para ajudar nessa decisão.



"Com a retomada das aulas, as crianças vão enfrentar muitos problemas de afetividade, interação, medos e aquela sensação de não pertencer ao ambiente. Ter os pais presentes, participando do processo, isso é fundamental. O futuro da criança está na escolha da instituição que ele vai estudar, nas pessoas que ele irá conviver, para formar um cidadão crítico e dedicado", explica Edson.



Atenção às dicas do educador:



1 - Os pais devem checar a estrutura da escola como quadras, piscinas, laboratórios, lousas interativas, entre outros. Visitem pelo menos 3 escolas, mesmo que de forma virtual. Pode ser através de videochamada, conhecendo o ambiente físico, o importante é perceber se é um espaço acolhedor para seu filho;

2 - Façam uma imersão na escola, conversem com a diretora, peça que ela apresente o processo pedagógico, faça perguntas do tipo: como é a postura do professor em sala de aula?

Publicidade

3 - Caso a criança esteja na alfabetização até o 5º ano do fundamental, a dica é optar por uma escola perto de casa, pequena, com poucos alunos, onde os pais possam acompanhar o processo educacional de perto;



4 - As crianças foram inseridas em um ambiente novo de aula virtual que não estavam acostumadas. Isso vai gerar um déficit, que talvez nem todos recuperem. Muito mais importante que o aluno adquirir conhecimento é que ele tenha prazer em estudar. Dar o exemplo em casa é extremamente importante para que o ambiente domiciliar seja favorável para estimular a criança.

Publicidade

Como fortalecer o organismo do seu filho para o retorno à escola

O retorno escolar vem acontecendo gradualmente em vários estados. A esperança é que em

breve a rotina escolar volte ao normal, por isso é sempre bom tomar algumas precauções para fortalecer a imunidade das nossas crianças. Segundo o pediatra Kairon Caproni Tavares, da

Sociedade Brasileira de Pediatria, alguns pontos podem ajudar nesse retorno:



- As escolas devem estar preparadas para receber as crianças. Não permitir aglomeração na

entrada e saída, além de oferecer locais para higienização das mãos, como pias com água,

sabão e álcool 70%. Também é importante ter um ambiente arejado para a prática de

atividades, restringir a circulação de pais e familiares dentro da escola e oferecer um

distanciamento mínimo de um metro entre as crianças;

- As crianças devem manter uma alimentação saudável, evitando produtos industrializados e

processados. Ofereça um prato colorido com alimentos que forneçam carboidratos, proteínas,

gorduras boas, vitaminas e minerais. Nada de refrigerantes ou sucos industrializados, apenas

água e bebidas naturais. Boas sugestões são: espinafre, brócolis, laranja, goiaba, feijão e

inhame;

- A prática de atividade física também é primordial. O ideal é movimentar o corpo pelo menos

60 minutos por dia, preferencialmente sem contato físico;

- Com a pandemia, observa-se também uma queda das taxas de vacinação em todo o Brasil.

Deixando de vacinar os filhos, estamos submetendo as crianças a várias outras doenças, tão

perigosas quanto a Covid-19.

Publicidade

Beleza da alma

A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E

ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria. (Paulo

Freire)