6 erros de maquiagem mais comuns

Por O Dia

Publicado 21/01/2021

Nem sempre dá para contar com a ajuda de um profissional na hora de se maquiar. Mas qual é a mulher que não sabe usar um batom, uma máscara para cílios? O básico todas nós sabemos, não é mesmo? Para ajudar a fazer um make bonito e sem falhas, o maquiador Well Dias, listou os 6 erros mais comuns que as mulheres cometem na hora de fazer sua própria maquiagem.



1 - Cílios postiços: tamanhos exagerados ou colados errados - O maquiador explica que o primeiro passo é identificar o seu formato de olho e sempre optar pelo natural.

"Cílios grandes deixam a aparência pesada e perde toda a naturalidade da beleza. Para a colagem perfeita dos cílios, aplique a cola na raiz dos cílios e, com ajuda de um pincel de delinear, faça um pontinho no começo e no final dos seus cílios naturais. Espere começar a secar e coloque os cílios postiços na raiz dos seus (jamais o grude na pálpebra). Isso fará uma junção, garantindo que os cílios jamais descolem. Mas opte por cílios postiços, se você tiver poucos ou forem muito curtos, porque a beleza é clean, sutil e natural".



2 - Acúmulo de corretivo - O profissional afirma que o corretivo é necessário na maquiagem de muita gente, mas pode ser uma grande dor de cabeça ao longo do dia.

"Ele pode escorrer e acumular nas dobrinhas do rosto. Para resolver esse problema, uma das dicas é investir nos cuidados pré-make, como um bom hidratante para a região dos olhos. Isso já ajuda a aliviar as olheiras e o inchaço. Na hora de aplicar o corretivo, tenha em mãos primer e pó compacto. O primeiro vai ajudar a preparar a pele para a maquiagem, enquanto o segundo ajuda a ‘selar’ o produto no rosto. Além disso, essa dupla vai ajudar seu corretivo a durar o dia todo. Não use jamais pó translúcido à noite, pois pode estourar no flash e dar um efeito de panda invertido."



3 - Máscara de cílios transferindo e manchando os olhos - Ao longo do dia, a máscara para cílios escorre e mancha um pouco as pálpebras? Se você se identificou, combinar uma camada de máscara lavável com uma à prova d'água pode resolver esse problema!

“O truque vai garantir que o produto fique no lugar durante mais tempo, enquanto a fórmula tradicional também deixa o processo de remoção um pouco mais fácil. Concentre as máscaras na raiz dos cílios para um olhar marcante e nunca jamais aplique somente nas pontas, isso deixa aquele efeito de carne seca".



4 - Partículas de sombra embaixo dos olhos depois do smokey eye - De acordo com Well, apesar de ser uma opção super elegante para festas à noite ou eventos mais formais, o smokey eye costuma deixar alguns resíduos de sombra embaixo dos olhos.

"Para evitar o efeito olhos de panda, um bom truque é apostar em um primer específico para a região. Isso ajuda a fixar os pigmentos das sombras escuras. Outra dica valiosa é usar uma camada de pó solto debaixo dos olhos, para evitar que as partículas grudem no rosto. No meu caso, prefiro fazer os olhos primeiro e depois a pele".



5 - Errar o traço de delineador - Deixar o delineado perfeito e bem certinho é, com certeza, um dos maiores dramas da maquiagem, afirma o maquiador.

"Para acertar de vez, o segredo é ter paciência. Ao invés de fazer um traço contínuo, desenhe alguns pontinhos ou traços na pálpebra. Eles vão servir como uma linha guia; depois, é só ir conectando cada um para criar o desenho que você quer!



6 – Errar no contorno dos lábios - Contornar os lábios pode ajudar na duração do batom, mas deixá-lo sem falhas também é um mistério da maquiagem para muitas por aí.

"Antes de usar o lápis labial - traçando o "x" do arco do cupido e as laterais dos lábios - o segredo é fazer o contorno com um pouco de sombra marrom. Depois, é só vir com o batom que você escolheu para a make do dia e tudo pronto!

Dica importante: “Se ainda notar algumas falhas, um pouco de corretivo e um pincel pequeno podem resolver o problema", completa o maquiador.