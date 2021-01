Live beneficente no Cristo teve participação do cantor Agnaldo Timóteo Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/01/2021 07:57 | Atualizado 22/01/2021 08:01

No dia 20 de janeiro, Dia de São Sebastião, padroeiro da nossa cidade, tive o prazer de comandar mais um grande evento no Santuário Cristo Redentor, ao lado do querido Padre Omar. A "Live Beneficente Superação e Fé" também contou com a maravilhosa participação do cantor e compositor Agnaldo Timóteo.

A ação foi transmitida ao vivo pelo canal do Padre Omar (youtube.com/padreomar) e da Rede Vida (youtube.com/redevida) e contou com um repertório de músicas emocionantes. O objetivo foi celebrar a Vida, em uma época marcada pela grande luta pela sobrevivência no combate ao coronavírus.

