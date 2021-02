A autora Norma Canto acaba de lançar o livro Prazer Secreto, repleto de experiências sensoriais inusitadas para os leitores Divulgação

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 20:19 | Atualizado 02/02/2021 20:46

A autora Norma Canto acaba de lançar o livro "O Prazer Secreto", que traz um novo estilo de leitura repleto de experiências sensoriais inusitadas para os leitores. A capa possui um QR Code, que leva a um Book Trailer elaborado com cenas do livro. Durante a leitura, outros QR Codes direcionam para a música tema e uma playlist, com 28 canções para despertar no leitor uma experiência única. Além disso, o livro contém adesivos com fragrâncias, uma masculina e uma feminina, fixados na página inicial, criadas pela renomada perfumista Renata Aschar, com exclusividade, para compor o enredo da trama. No decorrer dos capítulos, as fragrâncias, usadas pelos personagens, são descritas e o leitor pode senti-las. A obra mescla romance, erotismo, drama, comédia, reflexões e diálogos que servem de autoajuda. A história é narrada uma mulher intensa e decidida, que conquistou o que mais desejava: um grande amor e uma carreira de sucesso. Mas sua vida se transforma ao descobrir que está sendo traída.

Brasileiro dubla e assina a direção da nova versão da série Cobra Kai da Netflix

Leonardo Santhos, diretor, dublador e produtor, acaba de ganhar destaque com a direção de dublagem de Cobra Kai, a nova série da Netflix Divulgação

Publicidade

Criado no bairro de Água Santa, na Zona Norte do Rio de Janeiro, Leonardo Santhos, diretor, dublador e produtor, acaba de ganhar destaque com a direção de dublagem de Cobra Kai, a nova série da Netflix, que é uma continuação de um sucesso na década de 80, o filme Karatê Kid. “Acredito que o que me levou a esse caminho foi não apenas o fato de eu gostar e consumir esse conteúdo desde a infância, mas também por ter me preparado ao longo dos anos absorvendo toda informação e oportunidade que me era passada. Pude juntar todo meu conhecimento seja com tradução, escrita ou interpretação e unificar no meu conceito de fazer dublagem”, afirmou Leonardo.

LEITURINHA

O livro Casa Comigo, de Valéria Veiga, no estilo de 50 Tons de Cinza, a comédia romântica picante já rendeu mais de 350 mil leituras on-line Divulgação

Publicidade

"Casa Comigo?", Valéria Veiga (Editora independente) - Na vibe 50 Tons de Cinza, a comédia romântica picante já rendeu mais de 350 mil leituras on-line. O livro é narrado em primeira pessoa pelos personagens principais, sendo alguns capítulos por Aby Williams e outros por Dan Stanford, mostrando a visão de cada um sobre o desenrolar dos acontecimentos. A história é envolvente, com doses certas de comédia, romance, drama e sensualidade. Abigail Wiliams é uma jovem sonhadora que se desdobra para pagar o aluguel e sobreviver em São Francisco, na Califórnia. Um dia, ela recebe um inusitado pedido de casamento do lindo e rico empresário Daniel Stanford.