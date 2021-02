Nutricionista ensina sucos detox para o verão Divulgação

Sucos são refrescantes, ajudam nas dietas e são uma ótima escolha para o verão! Eu adoro! Tomo muito líquido durante o dia para aguentar o ritmo de gravações, a rotina da casa com meu filho e as outras mil coisas que faço durante o dia. Mas todas nós mulheres somos assim, certo? Para ajudar nessa correria, a nutricionista Juliana Vieira explica como os sucos detox podem ajudar a refrescar o corpo no verão e ainda entram na dieta de emagrecimento. Além disso, eles podem ser bem nutritivos e ajudam a aumentar a imunidade.



- O suco entra na dieta para emagrecimento complementando ou substituindo um lanche da manhã ou lanche da tarde, por exemplo. E, neste caso, vale a pena estar atento nos de baixa caloria e que ajudem a dar uma boa sensação de saciedade. Líquido em grande quantidade junto com a refeição prejudica a digestão dos alimentos – explica Juliana Vieira.



Mas é preciso estar atenta aos sucos que contêm mais frutose - um açúcar natural encontrado em todas as frutas. Vale destacar que elas, no fim do processo digestivo, viram açúcar assim como qualquer outro carboidrato que você consumir.



A profissional também ensina a fazer dois sucos: um detox e outro para aumentar a imunidade



Suco para a imunidade

* 1 pedaço de gengibre

* 1 maçã descascada

* 1 limão inteiro (polpa e casca)

* 2 laranjas

* 4 cenouras

* 250 ml de água



Preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador com água e adoçante (se possível, prefira stevia) até atingir a consistência desejada.



Suco verde detox

* 1 folha grande de couve

* 1 limão

* 1 maçã

* 1/2 pepino

* hortelã

* 1 colher de sopa de linhaça

* 250 ml de água



Preparo: Bata todos os ingredientes no liquidificador com água e adoçante (se possível, prefira stevia) até atingir a consistência desejada.