Publicado 08/02/2021

A cantora e atriz Jeniffer Setti, a Jey, tem mostrado a que veio, usando sua voz em defesa das mulheres. A artista lançou na última semana o seu novo hit - “Decisão”, com um clipe que retrata cenas fortes de violência doméstica e convidou o ator Sidney Sampaio para viver o papel de vilão nas cenas do clipe da música. “Adorei participar! Admiro o trabalho da Jey, torço muito por ela”, disse Sidney. O clipe levanta a bandeira da luta pelo fim da violência contra a mulher. “Quero contribuir com meu trabalho para o avanço desta causa. Como artista desejo continuar lutando por esta questão tão importante para todas nós mulheres. Estou feliz com o resultado do meu trabalho na música. Esse novo clipe traz uma mensagem muito importante para as mulheres que sofrem com relações abusivas”, explicou Jeniffer.

Iluminação especial no Cristo pelo Dia Internacional da Internet Segura

Amanhã (09/02), às 19h, o monumento Cristo Redentor receberá uma iluminação especial pelo Dia Internacional da Internet Segura.

Colunas especiais na temporada de verão do "Vem Com a Gente"

Meu novo programa na Band está pra lá de especial. Nessa temporada de verão eu tenho o prazer de contar com um time de peso, em quadros que falam sobre os mais diversos assuntos, como saúde, fofocas, cultura, culinária e muito mais. São amigos queridos que estão enfeitando a nossa programação com muita informação, experiência e entretenimento! São eles: “De Braços Abertos” com padre Omar; “Fique Bem”, com o Dr. Edimilson Migowski; Gastronomia com o Chef Lima; “Tô de Olho”, com Bruno de Simone; “Olhe Fora da Caixa”; com Roberta Niemeyer e a agenda cultural, com Luana Oliveira. Não perca! De segunda a sexta, a partir das 14h.

Hotel Fairmont Rio oferece programação musical aos fins de semana

Os fins de semana com música de qualidade e vista privilegiada do hotel Fairmont Rio, em Copacabana, já são registro garantido na agenda de cariocas e visitantes. O piano rock de Glaucio Cristelo abre o fim de semana, toda sexta-feira, às 20h, com suas releituras instrumentais de famosas músicas de rock e pop. Aos sábados, também às 20h, a ex-participante do “The Voice Brasil” Camilla Marotti apresenta sucessos do pop e do jazz, incluindo no repertório canções consagradas de grandes divas da música, como Etta James, Cyndi Lauper e Whitney Houston. Já aos domingos, a revelação do samba de raiz e do chorinho Thaís Macedo canta sucessos de Paulinho da Viola, Baden Powell e as grandes interpretações de Elis Regina e Clara Nunes, a partir das 14h. A programação é gratuita e aberta a não hóspedes. Todos os shows seguem rígidos protocolos de segurança para garantir uma experiência ainda mais segura e agradável a todos os presentes.

Estabelecimentos apostam em benefícios para atrair clientes durante o carnaval

Com o cancelamento do carnaval oficial por causa da pandemia, vários estabelecimentos que antes estavam acostumados com uma programação agitada durante a folia, agora estão se reinventando no mês de fevereiro para conquistar e atrair clientes. A tradicional festa de carnaval acontecerá de forma diferente em 2021 e a folia dará lugar a comemorações mais intimistas e reservadas. Entre os que apostam em condições especiais nessa época está a rede de restaurantes Fogo de Chão, que terá entre 12 e 17 de fevereiro um valor especial aos clientes que realizarem reserva com antecedência para o rodízio.

LEITURINHA

“O bom contágio”, Monja Coen Roshi (Ed. Best-Seller) – O livro é uma reflexão necessária e honesta da Monja Coen sobre um momento tão difícil para a sociedade: a pandemia global causada pela COVID-19. Um guia em direção ao autoconhecimento e também a esperança de alcançar uma vida plena em tempos difíceis. Uma leitura inspiradora para lembrar que, em tempos de adversidade, a alegria pode ser reencontrada e deve ser compartilhada.