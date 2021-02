Instituto de Segurança Pública (ISP) do RJ acaba de lançar o Núcleo de Estudos ISPMulher Divulgação

Publicado 15/02/2021 18:59

O Instituto de Segurança Pública (ISP) do RJ acaba de lançar o Núcleo de Estudos ISPMulher. O grupo de trabalho, formado só por servidoras do Instituto, tem como principal missão consolidar dados sobre violência doméstica, que podem ser base para a criação de novas políticas públicas para combater esses crimes. O núcleo ainda será responsável por acompanhar os crimes de violência contra a mulher ao longo do tempo e elaborar estudos sobre o tema. “O ISP foi o primeiro órgão estadual do Brasil a se debruçar e produzir estatísticas para entendermos a violência contra a mulher. Fazemos isso há 15 anos. Com o ISPMulher, esperamos honrar a natureza do Instituto, que é fornecer dados de qualidade, com metodologia reconhecida para levantar o debate e ajudar no desenho de saídas para essa chaga da nossa sociedade”, afirma a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz.

Mais vagas para o III Colégio da Polícia Militar, em Caxias

Um novo processo seletivo para o lll Colégio da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro foi lançado e estão sendo disponibilizadas mais 120 novas vagas, distribuídas do 6º ao 8º ano para o ano letivo de 2021. As inscrições poderão ser feitas entre os dias 18/02 e 23/02, através do site www.sepm.rj.gov.br . O aumento das vagas veio em função da grande procura pelo lll CPM/ERJ. “Lutamos para ampliar a quantidade de vagas porque a população anseia por elas. Nosso dever é acolher e valorizar estes estudantes”, explicou o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis.

LEITURINHA

O livro O Tratado do Amor ajuda comunicação entre os casais e a resgatar os bons sentimentos do início da relação Divulgação

“O Tratado do Amor”, Aline Schulz (Editora Luz da Serra) - No livro, a escritora ensina como promover uma comunicação eficiente entre os casais e resgatar os bons sentimentos do início da relação. A obra desvenda mentiras e armadilhas comuns a muitos casais, e que conduzem milhares para o mesmo desfecho.